Фильм "Дамбо": смотреть онлайн трейлер

Кадр из фильма "Дамбо" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Трейлер и обзор фильма-фэнтези "Дамбо" от Тима Бертона - в материале Styler

28 марта в украинский прокат выходит трогательное фэнтези "Дамбо". Это экранизация одноименного мультфильма студии Disney 1941 года. Над ремейком истории о слоненке с забавными ушами работал мастер жанра Тим Бертон.

Дамбо - официальный трейлер (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Сюжет фильма

Работник цирка Холт Фэрриер и его дети заботятся о необычном слонике. Дамбо родился с очень большими ушами, из-за чего над ним постоянно подшучивают. Но этот недостаток оказывается суперсилой - благодаря ушам слоненок может летать.

Кадр из фильма (скринYouTube/B&H Film Distribution Company)

О необычной способности Дамбо узнает цирковой импресарио и предприимчивый делец Вандэвере. Они решают превратить малыша в звезду нового развлекательного представления Dream land.

Актерский состав

Циркового работника Холта Фэрриера сыграл Колин Фаррел ("Фантастические твари и где они обитают", "Роковое искушение"). Эту роль также предлагали Уиллу Смитту, однако актер отказался из-за занятости в другом проекте.

Роль имрессарио цирка Макса Медичи досталась Денни ДеВито ("Криминальное чтиво", "Роман с камнем"). Злодея Вандэвере сыграл Майкл Китон ("Бёрдмен", "Бэтмен"). На эту роль рассматривался и Том Хэнкс.

Также в фильме снимались Ева Грин, Люси ДеВито, Алан Аркин, Джозеф Гатт и другие.

Кадр из фильма (скринYouTube/B&H Film Distribution Company)

Режиссером картины выступил Тим Бертон, известный своими работами в жанре фэнтези: "Эдвард руки-ножницы", "Крупная рыба","Алиса в Стране чудес", "Сонная лощина".

Фильм "Дамбо" стал первым ремейком мультфильма студии Уолта Диснея, вышедшего в 1941 году, в то же время - это полностью самостоятельное произведение.

Напомним, ранее в украинский прокат вышел танцевальный блокбастер "Давай, танцуй!". Драйвовый молодежный экшн о танцах - первая картина подобного формата в украинском кинематографе.

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