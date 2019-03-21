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Фильм "Давай, танцуй!": смотреть онлайн трейлер

STYLERФильмы и сериалы    21.03.2019 - 08:00

Давай, танцуй! - официальный трейлер (YouTube/Давай танцюй)

21 марта в кинотеатрах стартует показ фильма "Давай, танцуй!". Драйвовый молодежный экшн о танцах - первая картина подобного формата в украинском кинематографе.

Cюжет фильма

Действие разворачивается во время военных действий на Донбассе. Никита  - парень из провинциального городка восточной Украины - приезжает в столицу для участия в грандиозном шоу талантов "Let's Dance".

Кадр из фильмаКадр из фильма (YouTube/Давай танцюй)

Ему очень нужна победа, но совсем не ради популярности. Денежный приз за первое место он собирается потратить на операцию для младшего брата.

Мальчику грозит инвалидность из-за несчастного случая, который произошел во время съемок танцевального ролика Никиты. Братья попали под обстрел в одной из экстремальных локаций для видео.

В борьбе за победу парню придется посоревноваться с настоящими профессионалами. Хотя самым большим испытанием для него станут не сильные конкуренты, а любовь. 

На конкурсе Никита знакомится с известной певицей Лизой, и между ними сразу вспыхивают чувства. Но девушку похищают и требуют выкуп. Парню предстоит сделать трудный выбор между любовью и помощью брату.

Кадр из фильмаКадр из фильма (YouTube/Давай танцюй)

Актерский состав 

Главные роли в фильме "Давай, танцуй!" исполнили профессиональные танцоры - участники украинских талант-шоу.

Никиту сыграл Денис Реконвальд (участник проекта "Хочу к Меладзе"). Роли Лизы и Фила достались Валентине Войтенко и Роману Чухманенко (участники шоу "Танцюють всі").

Также в фильме снимались: Римма Зюбина, Дмитрий Фрид, Сергей Розвадовский и другие. В массовке было задействовано 200 человек.

В качестве режиссера выступил Александр Березань ("Доставить любой ценой", "Благородные бродяги"). 

Композитором картины стал популярный певец Дмитрий Монатик. В фильме звучат песни MONATIKa "То, от чего без ума", "Воздух", "Let's Dance", а также саундтреки групп The Hardkiss, "Сальто Назад", Mountain Breeze и Open Kids.

Кадр из фильмаКадр из фильма (YouTube/Давай танцюй)

Автором танцевальных постановок фильма является киевский хореограф Анатолий Сачивко (участник 4 сезона "Танцюють всі").

Кстати, ранее в прокат вышел украинский романтический мюзикл "Гуцулка Ксеня". Фильм рассказывает историю любви, которая началась в Карпатах между украинской девушкой и американцем.

Также смотрите трейлер остросюжетного кинокомикса "Капитан Марвел" от Marvel Studios. Премьера супергеройского фэнтези состоялась в кинотеатрах в марте.

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