Disney покажет анимированные серии Star Wars для детей

Одна из крупнейших голливудских студий Disney выпустила официальный трейлер анимированных Star Wars Galaxy of Adventures, который рассчитан на детскую аудиторию. Трейлер мутфильма опубликован в YouTube.

События сериала перескажут сюжет шести эпизодов Star Wars для аудитории младшего возраста. Создатели проекта сообщили, что в сериале будут использованы оригинальные диалоги, музыка, звуковые эффекты и голоса актеров.

Кадры из трейлера: (starwars.com)

Первые шесть короткометражных мультфильмов выйдут уже 30 ноября на канале Star Wars Kids. После этого, в декабре, покажут еще несколько одиночных эпизодов.

Официальный трейлер, дебютировавший 28 ноября, показывает, как будут выглядеть Хан Соло, Лея Органа, Люк Скайуокер, Чубакка, R2-D2 и другие персонажи.

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