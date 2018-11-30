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Disney покажет анимированные серии Star Wars для детей

Lite » Кино 30.11.2018 - 09:27

Одна из крупнейших голливудских студий Disney выпустила официальный трейлер анимированных Star Wars Galaxy of Adventures, который рассчитан на детскую аудиторию. Трейлер мутфильма опубликован в YouTube.

События сериала перескажут сюжет шести эпизодов Star Wars для аудитории младшего возраста. Создатели проекта сообщили, что в сериале будут использованы оригинальные диалоги, музыка, звуковые эффекты и голоса актеров.

 

Кадры из трейлера: (starwars.com)

Первые шесть короткометражных мультфильмов выйдут уже 30 ноября на канале Star Wars Kids. После этого, в декабре, покажут еще несколько одиночных эпизодов.

Официальный трейлер, дебютировавший 28 ноября, показывает, как будут выглядеть Хан Соло, Лея Органа, Люк Скайуокер, Чубакка, R2-D2 и другие персонажи.

Напомним, что звезда "Звездных войн" страдает от внимания фанатов. Актриса Келли Мари Трэн,  известная ролью Роуз Тико в фильме "Звездные войны", удалила записи из своего Instagram после преследований со стороны рассерженных фанатов франшизы. 

Мы писали, что умер известный продюсер "Звездных войн". Гэри Куртц умер в Лондоне. Ему было 78 лет. В заявлении его семьи сказано, что он умер от рака.

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