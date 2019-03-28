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Фільм "Дамбо": дивитися онлайн трейлер

STYLERФільми і серіали    28.03.2019 - 07:30
Фільм "Дамбо": дивитися онлайн трейлер
Кадр з фільму "Дамбо" (YouTube/B&H Film Distribution Company)

Трейлер і огляд фільму-фентезі "Дамбо" від Тіма Бертона - в матеріалі Styler

28 березня в український прокат виходить зворушливе фентезі "Дамбо". Це екранізація однойменного мультфільму студії Disney 1941 року. Над ремейком історії про слоненя з кумедними вухами працював майстер жанру Тім Бертон.

Дамбо - офіційний трейлер (YouTube / B & H Film Distribution Company)

Сюжет фільму

Працівник цирку Холт Ферріер і його діти дбають про незвичайного слоника. Дамбо народився з дуже великими вухами, через що над ним постійно жартують. Але цей недолік виявляється суперсилою - завдяки вухам слоненя може літати.

Кадр з фільмуКадр з фільму (скрінYouTube / B & H Film Distribution Company)

Про незвичайну здатність Дамбо дізнається цирковий імпресаріо і підприємливий ділок Вандевере. Вони вирішують перетворити малюка на зірку нового розважального шоу Dream land.

Акторський склад

Циркового працівника Холта Ферріера зіграв Колін Фаррел ("Фантастичні звірі і де їх шукати", "Фатальна спокуса"). Цю роль також пропонували Уїллу Смітту, проте актор відмовився через зайнятість в іншому проекті.

Роль імрессаріо цирку Макса Медічі дісталася Денні ДеВіто ("Кримінальне чтиво", "Роман з каменем"). Лиходія Вандевере зіграв Майкл Кітон ("Бёрдмен", "Бетмен"). На цю роль розглядався і Том Хенкс.

Також у фільмі знімалися Єва Грін, Люсі ДеВіто, Алан Аркін, Джозеф Гатт та інші.

Кадр із фільмуКадр із фільму (скрінYouTube/B&H Film Distribution Company)

Режисером картини виступив Тім Бертон, відомий своїми роботами в жанрі фентезі: "Едвард руки-ножиці", "Велика риба", "Аліса в Країні чудес", "Сонна лощина".

Фільм "Дамбо" став першим ремейком мультфільму студії Уолта Діснея, що вийшов в 1941 році, в той же час - це повністю самостійний твір.

Нагадаємо, раніше в український прокат вийшов танцювальний блокбастер "Давай, танцюй!". Драйвовий молодіжний екшн про танці - перша картина подібного формату в українському кінематографі.

Також на в кінотеатрах стартував показ детективного трилера "Час відплати" з Ніколь Кідман, в якому актриса постає в зовсім незвичному образі жорсткої жінки-детектива.

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