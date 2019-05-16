Фильм "Гений и безумец": смотреть онлайн трейлер

Фильм "Гений и безумец" (скрин youtube.com/planetakino)

Главные роли в драме "Гений и безумец" исполнили Мэл Гибсон и Шон Пенн

16 мая в украинских кинотеатрах состоится премьера биографической драмы "Гений и безумец". Смотреть трейлер фильма онлайн можно у нас на Styler.

Гений и безумец - трейлер (youtube.com/planetakino)

О чем фильм

В основе сюжета лежит история о создании знаменитого Оксфордского словаря. Она началась в Англии в 1857 году и объединила двух совершенно разных людей.

Профессор Джеймс Мюррей приступает к кропотливой работе по составлению самого подробного английского словаря. Он просит помощи всех читающих англичан, предлагая каждому присылать на его адрес определения слов.

Кадр из фильма (скрин youtube.com/planetakino)

От одного человека письма приходят чаще всего, и Мюррей решает познакомиться с ним лично. Помощником профессора оказывается осужденный за убийство душевнобольной хирург Уильям Майнор.

Что же движет доктором: благородный порыв или желание обрести свободу хитрой манипуляцией?

Факты о фильме

Картина "Гений и безумец" была снята по роману Саймона Винчестера "The Surgeon of Crowthorne". Мэл Гибсон купил право на экранизацию произведения еще в 1999 году.

Также Гибсон планировал стать режиссером картины, однако позже пригласил на эту должность Фарада Сафинию, а сам занялся продюсированием и исполнил одну из главных ролей в драме.

Шон Пенн в фильме "Гений и безумец" (скрин youtube.com/planetakino)

Роль безумного доктора исполнил обладатель двух Оскаров Шон Пенн. В фильме снимались: Дженнифер Эль, Джереми Ирвин, Эдди Марсан, а также Натали Дормер и Стивен Диллейн, известные по сериалу "Игра престолов".

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