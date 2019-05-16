Фильм "Джон Уик 3": смотреть онлайн трейлер

Джон Уик 3 (скрин youtube.com/planetakino)

16 мая в прокат выходит продолжение истории о киллере Джоне Уике

Герою Киану Ривза предстоит сразиться с целой армией наемных убийц в новом боевике "Джон Уик 3". Трейлер и интересные факты о фильме - в нашем материале.

Трейлер боевика "Джон Уик 3" (youtube.com/planetakino)

Сюжет

Бывшему киллеру Джону Уику вновь грозит смертельная опасность. В этот раз он нарушил правила криминального мира ассасинов, совершив убийство на запретной территории отеля "Континенталь".

За голову Уика назначено вознаграждение в 14 млн долларов. У него есть только час, чтобы скрыться из Нью-Йорка от погони настоящей армии наемников.

Кадр из фильма (youtube.com/planetakino)

Съемки

Премьерный боевик стал уже третьим фильмом о Джоне Уике. Первый вышел в 2014 году, а вторая часть в 2017-м. Режиссером всей франшизы является Чад Стахелски, сценаристом выступил Дерек Колстад.

Участие в продюсировании и разработке сюжета "Джона Уика 3" принимал исполнитель главной роли Киану Ривз. В фильме также снимались: Холли Бери, Лоуренс Фишборн, Анжелика Хьюстон, Марк Дакаскос, Лэнс Реддик и другие.

Часть съемок фильма "Джон Уик 3" проходила в Марокко, где и произошел забавный случай. Бездомные коты чуть не сорвали работу над одной из сцен. На площадку забрело несколько десятков бездомных животных.

Съемочной команде пришлось соорудить для них домики и подкармливать, чтобы коты не мешали процессу.

Кадр из фильма (youtube.com/planetakino)

Но не обошлось без животных и в кадре. Героиня Холли Берри использовала в драке овчарок, а Киану Ривзу пришлось сесть на лошадь, когда его герой должен был скрыться от преследователей.

Напомним, голливудский актер Киану Ривз снялся в фотосессии для майской обложки журнала GQ. Фото 54-летнего актера в строгом костюме сделаны в черно-белом стиле.

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