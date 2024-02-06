Філімонов чи Капустяк? Хто справжній комбат "Вовків Да Вінчі" і чому розгорівся скандал

Хто справжній комбат "Вовків Да Вінчі" і чому розгорівся скандал

Сергій заявив, що став командиром батальйону “Вовки Да Вінчі” та розповів про плани, а також закликав військових долучатися до них, адже вони мають гарних спеціалістів, медиків і тренерів.

"З початку повномасштабного вторгнення, ми з друзями створили бойовий підрозділ "Гонор", який захищав Київщину. А після цього у складі роти долучились до батальйону "Вовки Да Вінчі". У складі батальйону пройшли великий шлях, бої за Харківщину, Донеччину, Луганщину. І відсьогодні я заступаю на посаду командир батальйону "Вовки Да Вінчі", - розповідає Сергій.

Проте через кілька годин прес-служба 1-го ОШБ “Да Вінчі” написала пост, в якому вони спростовують цю інформацію і пояснюють хто є командиром і хто на якій посаді.

"У зв’язку із численними зверненнями до нас громадян після появи у медіа інформації про те, що командиром "Вовків Да Вінчі" став Сергій Філімонов, повідомляємо, що після загибелі нашого командира Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі") наш батальйон - 1-ий ОШБ у складі 67 ОМБР ДУК незмінно очолює Юрій Капустяк", - пишуть у заяві.

Сергій Філімонов з Да Вінчі (фото: facebook.com/serhii.filimonov.98)

Як створювалися батальйони та хто їх очолює

З часів революційних подій 2014-го року та початку збройної агресії рф щодо України й по теперішній час Добровольчий Український Корпус "Правий сектор" як воєнна структура неухильно здійснює захист незалежності та територіальної цілісності України.

З початком повномасштабної війни усі підрозділи та формування ДУК ПС інтегрувалися у лави Збройних Сил України задля злагодженого та організованого відбиття зовнішньої агресії віковічного ворога українського народу.

5 квітня 2022 року у пункті дислокації Корпусу командуванням ДУК ПС спільно з командуванням ЗСУ було засновано 7-ий Центр спеціальних дій ССО "ДУК". В структурну будову новоутвореного формування увійшли батальйони ДУК ПС в наступному складі:

1-ий окремий штурмовий батальйон під командуванням Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі)

2-ий окремий стрілецький батальйон під командуванням Тараса Бобанича (Хаммера)

3-ій окремий стрілецький батальйон під командуванням друга Гонти

4-ий окремий стрілецький батальйон під командуванням друга Кулібіна

командиром роти "Гонор" 1-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" є Філімонов.

"Восени 2022-го року відбулось переформування та розгортання 7-го ЦСПД ССО "ДУК" у 67-му окрему механізовану бригаду "ДУК", до якої увійшли наявні та новоутворені в структурі військової частини формування. Відтоді усі підрозділи ДУК ПС входять до складу 67-ої ОМБр "ДУК" Сухопутних військ Збройних сил України. Поза структурними межами 67 ОМБр "ДУК" підрозділів ДУК ПС не існує", - прописано у заяві 67 ОМБр "ДУК".

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За офіційними даними Філімонов з 2022 року є командиром роти "Гонор" 1-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі". Але 67 ОМБр також повідомили, що Аліна Михайлова, Сергій Філімонов, рота "Гонор" та окремі групи бійців 1-го ОШБ покинули лави 67-ої ОМБр "ДУК" та здійснили перевід в іншу бригаду. Відтак ані бійцями ДУК ПС, ані військовослужбовцями 67-ої ОМБр "ДУК" згадані особи не є.

Юрій Капустяк з Дмитром Коцюбайлом (фото: facebook.com/yurii.kapystiak)

Хто такий Юрій Капустяк

Юрій Капустяк - професійний військовий, учасник Антитерористичної операції на сході України та Операції об'єднаних сил на території Луганської та Донецької областей від 2017 року. Брав участь в боях біля Попасної, Зайцевого, Шумів. Народний герой України, що отримав цей статус за життя.

Нагороджений Орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Саме він до загибелі комбата лейтенанта Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі" обіймав посаду його заступника та був його бойовим побратимом з добровольчих часів періоду АТО/ООС.

Поки скандал набирає обертів, але Сергію Філімонову вже надходять погрози.

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