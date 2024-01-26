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Військова-штурмовичка пояснила, чому цивільні так бояться мобілізації

П'ятниця 26 січня 2024 12:13
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Військова-штурмовичка пояснила, чому цивільні так бояться мобілізації Фото: Військова Олена Риж (facebook.com/AlenaIvanenkoAnatolevna)
Автор: Людмила Жукова

Військова Олена Риж поділилася своїми думками стосовно того, чому багато українців бояться мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на "Суспільне".

Що каже військова про настрої у суспільстві

За словами Олени, яка добровільно вступила в штурмову бригаду 47-ї ОМБр, зараз страх заволодів людьми.

"Зараз вже не втома гуляє в суспільстві, а страх. Страх, що це затягується. Страх нерозуміння. Страх втратити життя. Страх бути мобілізованим. Страх, якщо жінка, що буде мобілізований чоловік. Цих страхів багато і люди не вміють з ними працювати. Вони віддаються потоку, як гірська річка, і починають плисти. Втрачають сили зупинитися і сказати: "А чого я насправді боюся?" - сказала військова.

Вона ще раз нагадала про те, що вже знають всі, не обов'язково йти в армію та бути штурмовиком.

Військова-штурмовичка пояснила, чому цивільні так бояться мобілізації

Олена Риж ще в 2022 році приєдналася до лав ЗСУ (фото: Суспільне)

"Якщо боюся, що піду служити - слухайте, ну йти на службу - це необов'язково бути піхотинцем і штурмовиком. Вже так багато військових про це говорять, що й глухі це могли б вже почути", - зазначила Олена.

За її словами, цивільні зараз бояться та придумують купу відмовок.

Нагадаємо, Олена Риж (Іваненко) - стрільчиня-санітарка у штурмовій роті 47-ї ОМБр "Маґура". Вступила до лав ЗСУ у грудні 2022-го. До цього працювала в ресторанному бізнесі. В останні роки перед службою була тренеркою з сервісу і комунікації. Бригада, у якій служить Олена, у 2023 році брала участь у наступальній кампанії на Запоріжжі.

До речі, Аліна Михайлова розповіла, що відчуває, коли буває на могилі Да Вінчі.

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