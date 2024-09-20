Філе з броколі в кесадильї: рецепт смачної і нежирної страви

Кесадилья - одна з найвідоміших страв мексиканської кухні, складена навпіл тортилья з сирною начинкою. Але приготувати кесадилью можна з більш поживними і корисними продуктами - курячим філе і броколі.

Про те, як приготувати кесадилью з курячим філе та броколі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний ресурс Food52 .

Що потрібно для кесадильї з броколі

Для того, щоб приготувати кесадилью з філе та броколі, потрібні такі продукти:

філе - 350 г;

олія - 1 ст. л.;

броколі - 350 г;

цибуля - 1 шт.;

шпинат - 170 г;

свіжа кінза - 2 ст. л.;

часник - 1 зубчик (маленький);

порошок чилі - 1/2 ч. л.;

масло - 4 ч. л.;

тортильї (діаметром до 20 см) - 8 шт.;

сир - 300-320 г;

сметана - 8 ст. л.

сіль - до смаку;

перець - до смаку.

Як готувати кесадилью з філе і броколі

Броколі потрібно промити та розрізати на якомога менші суцвіття. Філе промийте, а потім відваріть до готовності. В цей час очистьте та подрібніть часник та цибулю.

Шпинат помийте і наріжте. Також можна використовувати капусту - після миття її також необхідно нарізати на невеликі неширокі смужки. Сир треба натерти на великій чи маленькій тертці, а кінзу помити і подрібнити.

Коли філе відвариться, витягніть його з каструлі, зачекайте охолодження та наріжте м'ясо на маленькі шматочки.

Розігрійте на середньому вогні велику пательню з олією. Всипте цибулю і броколі, посоліть, поперчіть і обсмажуйте протягом 3 хвилин, поки овочі не стануть м'якими.

Додайте нарізаний шпинат, часник і перець чилі та тушкуйте протягом хвилини, поки не відчуєте запах часнику, а шпинат не прив'яне. Додайте кінзу (її кількість можна зменшити відповідно до смакових вподобань), перекладіть суміш у глибоку миску і перемішайте з куркою.

Вимийте і висушіть пательню (або візьміть чисту), поставте на середній вогонь і вкиньте пів чайної ложки вершкового масла. Покладіть на пательню тортилью.

Висипте на одну половину коржа 2 ст. л. натертого сиру та рівномірно викладіть 1/8 курячо-овочевої суміші. Зверху присипте ще 2 ст. л. подрібненого сиру.

Накрийте начинку іншою половиною тортильї, накрийте пательню кришкою і смажте страву протягом 2 хвилин, поки нижня частина коржа не стане золотистою, а сир не почне плавитися.

Переверніть кесадилью та смажте ще протягом 2-3 хвилин, не накриваючи пательню. Таким способом приготуйте решту кесадилій, додаючи масло для смаження. Готові кесадильї розріжте на порції та подавайте зі сметаною або соусом.