Филе с брокколи в кесадилье: рецепт вкусного и нежирного блюда

Кесадилья - одно из самых известных блюд мексиканской кухни, сложенная пополам тортилья с сырной начинкой. Но приготовить кесадилью можно с более питательными и полезными продуктами - куриным филе и брокколи.

О том, как приготовить кесадилью с куриным филе и брокколи, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный ресурс Food52 .

Что нужно для кесадильи из брокколи

Для того чтобы приготовить кесадилью с филе и брокколи, нужны следующие продукты:

филе - 350 г;

растительное масло - 1 ст. л.;

брокколи - 350 г;

лук - 1 шт.;

шпинат - 170 г;

свежая кинза - 2 ст. л.;

чеснок - 1 зубчик (маленький);

порошок чили - 1/2 ч. л.;

сливочное масло - 4 ч. л.;

тортильи (диаметром до 20 см) - 8 шт.;

сыр - 300-320 г;

сметана - 8 ст. л.

соль - по вкусу;

перец - по вкусу.

Как готовить кесадилью с филе и брокколи

Брокколи нужно промыть и разрезать на как можно более маленькие соцветия. Филе промойте, затем отварите до готовности. В это время очистьте чеснок и лук.

Шпинат помойте и нашинкуйте. Также можно использовать капусту - после мытья ее также необходимо нарезать на небольшие неширокие полоски. Сыр нужно натереть на большой или маленькой терке, а кинзу помыть и измельчить.

Когда филе отварится, извлеките его из кастрюли, подождите до охлаждения и нарежьте мясо на маленькие кусочки.

Разогрейте на среднем огне большую сковороду с растительным маслом. Всыпьте лук и брокколи, посолите, поперчите и обжаривайте в течение 3 минут, пока овощи не станут мягкими.

Добавьте нарезанный шпинат, чеснок и перец чили и протушите в течение минуты, пока не почувствуете запах чеснока, а шпинат не увянет. Добавьте кинзу (ее количество можно уменьшить в соответствии со вкусовыми предпочтениями), переложите смесь в глубокую миску и перемешайте с курицей.

Вымойте и высушите сковороду (или возьмите чистую), поставьте на средний огонь и вкиньте пол чайной ложки сливочного масла. Положите на сковороду тортилью.

Высыпьте на одну половину коржа 2 ст. л. натертого сыра и равномерно выложите 1/8 курино-овощной смеси. Сверху присыпьте еще 2 ст. л. измельченного сыра.

Накройте начинку другой половиной тортильи, накройте сковороду крышкой и жарьте блюдо в течение 2 минут, пока нижняя часть коржа не станет золотистой, а сыр не станет плавиться.

Переверните кесадилью и жарьте в течение 2-3 минут, не накрывая сковороду. Таким способом приготовьте остальные кесадилии, добавляя масло для жарки. Готовые кесадильи разрежьте на порции и подавайте со сметаной или соусом.