Фейковый обменник: аферист "наменял" в Киеве почти на 2 миллиона (фото)

Мошенник в Киеве обманул доверчивого жителя столицы на около 1,9 миллиона гривен. Аферист в поддельном обменном пункте завладел средствами мужчины в размере 58 тысяч евро и 10 тысяч долларов США. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Также правоохранители опубликовали фото злоумышленника и призвали всех к бдительности, ведь он до сих пор на свободе.

Отмечается, что фейковый обменник аферист соорудил в Шевченковском районе на улице Древлянской, а такой огромный денежный "улов" он получил в прошлом месяце.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В полиции рассказали, что следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.

В настоящее время полиция разыскивает мошенника.

"Если вам известна какая-либо информация о подозреваемом или место его пребывания, просьба сообщить в полицию по телефону спецлинии 102 или (044) 486-03-06", - говорится в сообщении полицейских.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Отметим, что в последнее время в Киеве активизировались фальшивомонетчики, которые подкупают доверчивых граждан очень низким курсом. Недавно в столице задержали афериста, который промышлял уже длительное время. Также в полиции рассказали, что в Киеве задержали целую группу мошенников, которые также подыскивали доверчивых жертв в интернете.

Добавим, что в сезон отпусков также активизировались и домушники, которые грабят дома, пока их хозяева отдыхают на курортах. В полиции рассказали, как обезопасить свои дома от таких преступников.

Также мы писали о том, что в Украине участились случаи мошенничества, связанного с кражей денег с банковских карт путем взлома мобильного номера телефона.