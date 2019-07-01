Аферисты с помощью телефона чистят счета и "вешают" долги: что нужно знать

Фото: коллаж РБК-Украина

Мошенники делают замену SIM-карты и снимают деньги с банковских счетов украинцев

В Украине участились случаи мошенничества, связанного с кражей денег с банковских карт путем взлома мобильного номера телефона. Злоумышленники снимают средства и оформляют кредиты на свои жертвы, попутно вгоняя тех в долги. В Киберполиции подробно описали такие преступные схемы и дали рекомендации гражданам по защите своих сбережений.

Воры при помощи "коллбэк" могут выкрасть вашу SIM-карту, а финансовый номер телефона - своеобразный паспорт или идентификационный код - к нему привязана информация, достаточная для идентификации клиента в банке и проведения операций со средствами.

Аферисты "убивают" SIM-ку, на электронную почту приходит сообщения о смене пароля в онлайн-банкинге... а затем и письма об оформлении быстрых кредитов, передает "Сегодня".

Обмен SIM-карты абоненты "Киевстар" и Vodafone могут осуществить дистанционно: в первом случае достаточно позвонить оператору и ответить на ряд вопросов, а во втором случае через USSD запрос.

Отметим, что после участившихся случаев мошенничества банки усложнили восстановление пароля, а операторы - замену SIM-карт. Теперь абоненту отправляют сообщение с предупреждением о замене а также инструкцию действий, если замену "симки" заказали не вы.

Иллюстративное фото: РБК-Украина

У Vodafone разъяснили, что для проверки личности владельца номера оператор проверяет информацию, которую должен знать только владелец номера: на какие номера чаще всего он звонит, какой puk-код (указан на стартовом пакете), сумма и время последнего пополнения счета.

Главный прием аферистов заключается в том, чтобы уговорить или заставить человека самому им перезвонить. Они могут представиться сотрудниками банка, представителями различных сервисов, прочее, также пополнить счет владельца SIM-карты.

Фото: npu.gov.ua

В банке советуют украинцам завести отдельную "симку" для разговоров по телефону, а другую - сугубо для финансовой деятельности. И очень не желательно размещать этот телефонный номер в объявлениях и соцсетях.

Добавим, что мобильные операторы предлагают гражданам услугу "запрета на дистанционную замену SIM-карты", и в случае ее активации поменять ее можно будет только в магазине оператора.

Как сообщалось ранее, недавно украинцам рассказали, как не попасться в ловушку аферистов при аренде квартиры. Так, мошенники придумали новую схему, которая позволяет злоумышленникам наживаться на доверчивых жителях.

Также мы писали о том, что ПриватБанк предупредил украинцев о новом виде мошенничества в интернете.