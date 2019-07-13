Из-за фейкового телемоста пропагандист Малахов дошмыгался до "Чистилища" (видео)

Российские пропагандисты сняли передачу "Надо поговорить", которая по их задумке должна была стать альтернативой скандального и отмененного "телемоста" между каналами NewsOne и "Россия 24". Ведущими 2-х часового шоу были Андрей Малахов и Мария Ситтель. Как отметила редактор российской радиостанции "Эхо Москвы" Ксения Ларина на своей странице в Facebook, на телеканале "Россия" - "вакханалия любви к Украине".

Напомним, что анонс украинско-российского телемоста "Надо поговорить" вызвал грандиозный скандал в Украине и инициативу отменили, однако владелец телеканала NewsOne Тарас Козак на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Москве все равно анонсировал проведение "телемоста".

В прошедшем 12 июля проекте приняли участие российский кинорежиссер Владимир Меньшов, актриса из сериала "Сваты" Маргарита Шубина, артисты Кай Метов и Джанго и другие деятели культуры и спорта РФ. В студию из Украины приехала актриса Лидия Чащина, а музыкальный продюсер Юрий Фалеса участвовал по Skype.

Андрей Малахов попал в базу "Миротворец" из-за "телемоста" (Фото: facebook.com/RomanZaitsevUA)

Отметим, что после выхода пропагандистской телепередачи Малахова в Украине включили в базу "Миротворец" в раздел "Чистилище" - из-за "сознательного участия в информационно-пропагандистской провокации России".

Скрин: myrotvorets.center

"Пытаясь справиться с бешенством спрашиваю себя: что они там задумали? Телефонный разговор с Зеленским (ведущие подчеркивают - "по украинской инициативе"), попытка всерьез провести телемост с украинским (пусть и пропутинским) каналом, радикальная смена не просто риторики, а чисто оруэлловская отмена целого исторического периода в пять лет. И тут же винтят крымских татар на Красной площади, держат в заключении моряков, заложников, Сенцова, военнопленных. В Украине выборы через неделю", - написала Ларина.

Видео: YouTube / "Россия 1"

В сети живо отреагировали на проведение фейкового "телемоста" и обсмеяли шоу российских пропагандистов. Подписчики Лариной раскритиковали передачу и признались, что им за нее "стыдно".

Скрин комментариев

В Украине также раскритиковали российское шоу "Надо поговорить", а попадание после него Малахова в базу "Миротворец" назвали "солидным гонораром" В частности, исполнительный директор ресурса Роман Зайцев отметил, что россйский телеведущий "долго держался. Между капельками шмыгал целых 5,5 лет".

Андрей Малахов (Фото: 1tv.ru)

"Именно поэтому тебя отобрали кремлевские пропагандисты и планировщики этой войны на роль ведущего. Знаем, что предложение с их стороны было такое, что ты не смог отказаться", написал он на своей Facebook-странице.

Скрин: facebook.com/RomanZaitsevUA

Скрин: facebook.com/kosenko.olenka

Как сообщалось ранее, так называемый телемост с Россией "взорвал" сеть.

Напомним, что украинский журналист Артем Овдиенко анонсировал проведение украинско-грузинского телемоста при этом обматерив президента РФ Владимира Путина. Так он отреагировал на недавнее отстранение Георгия Габунии после скандала на канале "Рустави-2".