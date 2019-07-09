Габуния обматерил Путина и его родителей: скандал получил продолжение

Грузинский ведущий обматерил Путина в прямом эфире (коллаж: РБК-Украина)

Руководство "Рустави 2" приняло меры по отношению Георгия Габунии

Грузинский телеведущий Георгий Габуния, который обматерил Владимира Путина в прямом эфире "Рустави-2", не будет уволен с телеканала. Об этом рассказал гендиректор телеканала Ника Гварамия в эфире "Громадське".

Отметим, что скандальное обращение в программе "Постскриптум" вызвало неоднозначную реакцию у чиновников, а ночью 8 июля канал временно приостановил вещание из-за митинга, проходящего под зданием телекомпании. Кроме того, руководитель канала заявил, что акцией протеста перед зданием "Рустави-2" руководят власти страны.

Тем не менее, матерщину в адрес президента РФ признали недостаточным поводом для увольнения. Георгия Габунию лишь отстранили от работы на два месяца. Также в этот период в эфире "Русатви-2" не будут вещаться программы, в которых каким-либо образом был задействован журналист.

Георгий Габуния (фото: facebook com/GioGabu/3)

Гендиректор "Рустави-2" назвал поступок Габунии неприемлимым для канала, но действия журналиста были в рамках закона и Конституции.

"Это абсолютно в рамках закона и Конституции. И решать этот вопрос может только руководство канала "Рустави-2", - отметил Ника Гварамия.

А недовольным из-за высказываний журналиста Гварамия посоветовал переключить на другой канал.

"Но я вас уверяю, после этого рейтинг канала только увеличился", - добавил гендиректор.

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Грузинский ведущий обматерил Путина в прямом эфире (видео: YouTube)

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