Фейк про звільнення Залужного: як українці відреагували на "тривожні новини" (фото і відео)

Насамперед користувачі вирішили перевірити, як тепер титрують очільника ГУР МО Кирила Буданова у Вікіпедії, оскільки саме він нібито повинен був заступити на посаду Залужного.

За 23 хвилини посада Буданова змінилася з керівника ГУР МО до Головнокомандувача ЗСУ, а потім навпаки.

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Багато користувачів звернули увагу й на заяву Міноборони.

"Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда", - йдеться у повідомленні відомства.

Та все одно виникли питання, про що саме йдеться, оскільки чутки про звільнення міністра оборони Рустема Умєрова також мали місце.

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Деякі бренди також вирішили долучитися до створення мемів. Так, наприклад, компанія Uklon написала:

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Книгарня "Сенс" відреагувала таким чином:

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Серед інших жартів були також такі:

У мережі навіть з'явилося відео, згенероване штучним інтелектом, на якому Залужний нібито реагує на новини довкола нього: