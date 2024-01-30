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Фейк про звільнення Залужного: як українці відреагували на "тривожні новини" (фото і відео)

Валерій Залужний (фото: facebook.com/ganna.maliar)
Автор: Юлія Гаюк

Ввечері 29 січня в мережі поширилися чутки про звільнення Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Згодом з'ясувалося, що інформація не відповідає дійсності. Та навіть попри це українці встигли поділитися своїми думками в мемах у соціальних мережах.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало реакції українців на фейк про звільнення Залужного та меми користувачів про це.

Насамперед користувачі вирішили перевірити, як тепер титрують очільника ГУР МО Кирила Буданова у Вікіпедії, оскільки саме він нібито повинен був заступити на посаду Залужного.

За 23 хвилини посада Буданова змінилася з керівника ГУР МО до Головнокомандувача ЗСУ, а потім навпаки.

Скриншот

Багато користувачів звернули увагу й на заяву Міноборони. 

"Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда", - йдеться у повідомленні відомства. 

Та все одно виникли питання, про що саме йдеться, оскільки чутки про звільнення міністра оборони Рустема Умєрова також мали місце.

Скриншот

Деякі бренди також вирішили долучитися до створення мемів. Так, наприклад, компанія Uklon написала: 

Скриншот

Книгарня "Сенс" відреагувала таким чином: 

Скриншот

Серед інших жартів були також такі: 

У мережі навіть з'явилося відео, згенероване штучним інтелектом, на якому Залужний нібито реагує на новини довкола нього: 

 

 

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Збройні сили УкраїниВалерій Залужний