Фейк об увольнении Залужного: как украинцы отреагировали на "тревожные новости" (фото и видео)

Вечером 29 января в сети распространились слухи об увольнении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Позже выяснилось, что информация не соответствует действительности. И даже несмотря на это, украинцы успели поделиться своими мыслями в мемах в социальных сетях.
РБК-Украина (проект Styler) собрало реакции украинцев на фейк об увольнении Залужного и мемы пользователей об этом.
В первую очередь пользователи решили проверить, как теперь титруют главу ГУР МО Кирилла Буданова в Википедии, поскольку именно он якобы должен был вступить на должность Залужного.
За 23 минуты должность Буданова изменилась с руководителя ГУР МО к Главнокомандующему ВСУ, а затем наоборот.
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Многие пользователи обратили внимание и на заявление Минобороны.
"Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: Нет, это не правда", - говорится в сообщении ведомства.
Но все равно возникли вопросы, о чем идет речь, поскольку слухи об увольнении министра обороны Рустема Умерова также имели место.
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Некоторые бренды также решили приобщиться к созданию мемов. Так, например, компания Uklon написала:
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Книжный магазин "Сенс" отреагировал следующим образом:
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Среди других шуток были также следующие:
В сети даже появилось видео, сгенерированное искусственным интеллектом, на котором Залужный якобы реагирует на новости вокруг него:
Ранее мы писали о том, что после всех новостей Валерий Залужный опубликовал новое фото.
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