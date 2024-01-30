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Фейк об увольнении Залужного: как украинцы отреагировали на "тревожные новости" (фото и видео)

Валерий Залужный (фото: facebook.com/ganna.maliar)
Автор: Юлия Гаюк

Вечером 29 января в сети распространились слухи об увольнении Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Позже выяснилось, что информация не соответствует действительности. И даже несмотря на это, украинцы успели поделиться своими мыслями в мемах в социальных сетях.

РБК-Украина (проект Styler) собрало реакции украинцев на фейк об увольнении Залужного и мемы пользователей об этом.

В первую очередь пользователи решили проверить, как теперь титруют главу ГУР МО Кирилла Буданова в Википедии, поскольку именно он якобы должен был вступить на должность Залужного.

За 23 минуты должность Буданова изменилась с руководителя ГУР МО к Главнокомандующему ВСУ, а затем наоборот.

Скриншот

Многие пользователи обратили внимание и на заявление Минобороны.

"Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: Нет, это не правда", - говорится в сообщении ведомства.

Но все равно возникли вопросы, о чем идет речь, поскольку слухи об увольнении министра обороны Рустема Умерова также имели место.

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Некоторые бренды также решили приобщиться к созданию мемов. Так, например, компания Uklon написала:

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Книжный магазин "Сенс" отреагировал следующим образом:

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Среди других шуток были также следующие:

В сети даже появилось видео, сгенерированное искусственным интеллектом, на котором Залужный якобы реагирует на новости вокруг него:

 

 

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Вооруженные силы УкраиныВалерий Залужный