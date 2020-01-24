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Февраль отсыпет удачи по полной: знаки Зодиака, которых ждет сказочное везение

STYLERЖизнь    24.01.2020 - 06:32
Февраль отсыпет удачи по полной: знаки Зодиака, которых ждет сказочное везение
Гороскоп на февраль 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи назвали знаки Зодиака, которых в феврале ждет исполнение желаний

Гороскоп на февраль 2020 года гласит, что второй месяц 2020 года станет очень удачным для большинства представителей зодиакального созвездия. Астрологи утверждают, что этот месяц принесет много хорошо несмотря на то, что в нем будет целых 29 дней, как и положено в високосном году.

Февраль можно будет условно поделить на секстили по сочетаниям планет и каждый такой дуэт привнесет в жизнь знаков Зодиака сказочное везение, пишет издание SlovoFraza.

С 5 февраля по 22 марта будет секстиль Меркурия и Урана. Этот дуэт особенно будет покровительствовать Рыбам, Близнецам, Девам и Тельцам. Астрологи отмечают, что все приятные события будут происходить практически сами по себе – друзья будут появляться на пороге, долгожданная работа придет внезапно. Возможны неожиданные новости, которые перевернут всю жизнь к лучшему, неожиданные встречи, знакомства, разговоры и поездки.

С 15 по 26 февраля в дуэте начнут танцевать Юпитер и Нептун, которые принесут невероятную удачу для Рыб, Стрельцов и Козерогов. Это аспект связан с персональной удачей и говорит о том, что грядут серьезные перемены к лучшему. Астрологи рекомендуют увеличить свою активность, участвовать в культурных и благотворительных мероприятиях и чаще бывать в обществе. Все проблемы будут решаться сами собой, а Юпитер откроет новые двери.

В конце февраля, с 20 по 27 число в секстиль войдут Солнце с Марсом и Ураном. Этот аспект будет иметь благосклонность к Овнам, Тельцам, Львам, Козерогам, Водолея и Рыбам. Удача практически будет сваливаться внезапно и в один миг кардинально менять все течение жизни. Астрологи отмечают, что единственно решение, которое придется принимать – это рискнуть. Именно риск, внезапный шаг, решение – принесет сумасшедшую удачу. Этот аспект является покровителем разведчиков, автогонщиков и изобретателей. Шанс, который появится, нужно хватать и выжимать его по максимуму. Самое сильное влияние ожидается 21 -23 февраля.

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