Лютий відсипе удачі по повній: знаки Зодіаку, яких чекає казкове везіння

Гороскоп на лютий 2020 (Колаж РБК-Україна)

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яких у лютому чекає виконання бажань

Гороскоп на лютий 2020 року свідчить, що другий місяць 2020 року стане дуже вдалим для більшості представників зодіакального сузір'я. Астрологи стверджують, що цей місяць принесе багато добре всупереч тому, що в ньому буде цілих 29 днів, як і належить у високосному році.

Лютий можна умовно поділити на секстіли за поєднанням планети, і кожен такий дует привнесе в життя знаків Зодіаку казкове везіння, пише видання SlovoFraza.

З 5 лютого по 22 березня буде секстіль Меркурія та Урану. Цей дует особливо буде протегувати Рибам, Близнюкам, Дівам і Тільцям. Астрологи зазначають, що всі приємні події будуть відбуватися практично самі по собі – друзі будуть з'являтися на порозі, довгоочікувана робота прийде раптово. Можливі несподівані новини, які перевернуть все життя на краще, несподівані зустрічі, знайомства, розмови та поїздки.

З 15 по 26 лютого в дуеті почнуть танцювати Юпітер і Нептун, які принесуть неймовірну удачу для Риб, Стрільців і Козерогів. Це аспект пов'язаний з персональним успіхом і говорить про те, що очікуються серйозні зміни на краще. Астрологи рекомендують збільшити свою активність, брати участь у культурних та благодійних заходах і частіше бувати в суспільстві. Всі проблеми будуть вирішуватися самі по собі, а Юпітер відкриє нові двері.

В кінці лютого, з 20 по 27 число у секстіль увійдуть Сонце з Марсом і Ураном. Цей аспект буде мати прихильність до Овнів, Тельців, Левів, Козорогів, Водоліям і Рибам. Удача практично буде звалюватися раптово і в одну мить кардинально міняти все у житті. Астрологи зазначають, що єдине рішення, яке доведеться приймати – це ризикнути. Саме ризик, раптовий крок, рішення принесе неймовірну удачу. Цей аспект є покровителем розвідників, автогонників і винахідників. Шанс, який з'явиться, потрібно хапати та вичавлювати його по максимуму. Найсильніший вплив очікується 21 -23 лютого.