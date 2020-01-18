Китайский новый год 2020: когда наступает и все традиции праздника

Китайский Новый год 2020 (Коллаж РБК-Украина)

По китайскому гороскопу Год Белой Металлической Крысы еще не наступил

Новый 2020 год по григорианскому календарю наступает не 1 января, а намного позже. Жители Китая и Азиатских стран празднуют встречу нового года намного позже, после завершения полного лунного цикла. Постоянной даты не существует, и дата наступления нового года меняется ежегодно.

В 2020 году второе новолуние после зимнего солнцестояния наступит 25 января. Именно в этот день начнется Год Белой Металлической Крысы (Мыши), который продлится до 19 февраля 2021 года.

Год Крысы

Крыса относится к животным группы Инь, и в китайском гороскопе она находится на первом месте. Астрологи считают, что если Крыса открывает новое десятилетие, то год будет особенно удачным.

Она весьма щедра на подарки, тайны и время. Однако ее дары могут быть как очаровательными, так и ядовитыми. Крыса очень умна, и она приносит счастье тем, кто ее ценит. Она является символом благосостояния и богатства и обладает отменной интуицией и даром предвидения. Крыса с радостью помогает тем, кто ее не боится и с ней считается. Ее изображение в Японии стоит рядом с Богом богатства Дайкоку.

Традиции празднования

В Китае в канун Нового года за столом собирается обычно вся семья и накрывать на праздник принято богатые блюда. Традиционно должна быть мясо, рыба, цзяоцзы (специальные китайские пельмени, которые символизируют собой воплощение главных пожеланий). Также запекают утку, свинину, курицу. Много на китайских столах и сладких блюд.

Все блюда на новогоднем столе в Китае имеют свое значение. Специальные клецки, которые жарят на воде – символ исполнения желаний. Они похожи по внешнему виду на древние китайские монеты и в некоторых провинциях внутрь кладут маленькие монетки. Кому они попадутся – тех ждет успех.

Креветки приносят счастье и здоровье, а высушенные устрицы – успех. Салат из сырой рыбы – удачу, морская водоросль – процветание. В первый день нового года в Китае стараются не есть мясо, так как считается, что оно может отогнать счастье. Ранним утром в первый день года дети поздравляют родителей, желая им счастья и счастливого Нового года. В ответ они получают поздравления и красные конверты с деньгами. После этого все отправляются в гости и по традиции, дарят хозяевам мандарины, а уходя получают также мандарины в ответ.

Как встречать Год Крысы

До 25 января стоить отдать все долги и разобраться со всеми текущими проблемами, а в доме навести порядок, чтобы избавиться от всего лишнего. Все ненужные вещи стоит выбросить, а все связи, которые себя исчерпали – закончить.

Встречать Новый год нужно в белом и блестящем наряде. Как вариант – подойдет бежевый, кремовый, светло-серый. Одежду стоит украсить сверкающими украшениями. Не стоит надевать одежду с принтами, особенно семейства кошачьих. Фигурки животных, которые не по нраву Крысе, не стоит вешать на елку.

Крепкие алкогольные напитки со стола лучше убрать и отдать предпочтение легким винам, коктейлю или шампанскому. Блюда должны быть разнообразные – колбасные нарезки, горячие и холодные закуски, а также мясные блюда.