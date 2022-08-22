Фермери назвали сорти картоплі для рекордного урожаю: запам'ятайте ці назви
Фермери поділилися результатами "експерименту", початого навесні цього року. Йдеться про кількість зібраної картоплі різних сортів.
Про це розповіли у Facebook-дописі спільноти "Агріко Україна".
Фермери висадили картоплю на величезній площі - 74 га. Виявилося, що найкращий результат дав сорт "Рів'єра".
Картопля цього сорту, посаджена 31 травня, дала 50 тонн на гектар. В середньому - 10 бульб під кущем.
Сорт Рів'єра дав високу урожайність (фото: facebook.com/AgricoUkraine)
А от Рів'єра, посаджена 4-5 червня показала трохи гірший результат - 34 тонн/га, 7 бульб під кущем.
"Навіть незважаючи на пізні терміни посадки (кінець травня-початок липня) та вплив різноманітних негативних факторів - потенціал сортів ну дуже високий", - зазначили аграрії.
Інші сорти теж непогано себе показали:
- Арізона - 36 тонн/га, 8 бульб під кущем
- Пікассо - 26 тонн/га, 12 бульб під кущем
- Рудольф - 26 тонн/га, 8 бульб під кущем
Раніше ми писали, коли треба копати картоплю, щоб вона точно долежала до весни.
Також повідомлялося, які рослини допомагають у захисті від хвороб і шкідників.