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Фермери назвали сорти картоплі для рекордного урожаю: запам'ятайте ці назви

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Понеділок 22 серпня 2022 15:20
Фермери назвали сорти картоплі для рекордного урожаю: запам'ятайте ці назви Фото: Як отримати хороший урожай картоплі (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Фермери поділилися результатами "експерименту", початого навесні цього року. Йдеться про кількість зібраної картоплі різних сортів.

Про це розповіли у Facebook-дописі спільноти "Агріко Україна".

Фермери висадили картоплю на величезній площі - 74 га. Виявилося, що найкращий результат дав сорт "Рів'єра".

Картопля цього сорту, посаджена 31 травня, дала 50 тонн на гектар. В середньому - 10 бульб під кущем.

Фермери назвали сорти картоплі для рекордного урожаю: запам'ятайте ці назви

Сорт Рів'єра дав високу урожайність (фото: facebook.com/AgricoUkraine)

А от Рів'єра, посаджена 4-5 червня показала трохи гірший результат - 34 тонн/га, 7 бульб під кущем.

"Навіть незважаючи на пізні терміни посадки (кінець травня-початок липня) та вплив різноманітних негативних факторів - потенціал сортів ну дуже високий", - зазначили аграрії.

Інші сорти теж непогано себе показали:

  • Арізона - 36 тонн/га, 8 бульб під кущем
  • Пікассо - 26 тонн/га, 12 бульб під кущем
  • Рудольф - 26 тонн/га, 8 бульб під кущем

Раніше ми писали, коли треба копати картоплю, щоб вона точно долежала до весни.

Також повідомлялося, які рослини допомагають у захисті від хвороб і шкідників.

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