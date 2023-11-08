Фермер виростив найдовший кабачок у світі та похвалився врожаєм (фото)

Фермер з Онтаріо, Канада, виростив у своєму саду кабачок довжиною 2,6 метри, і він може бути визнаний найдовшим за всю історію спостережень.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на видання New York Post.

Що відомо про рекордний цукіні

Генрі Д'Анджела подав заявку до Книги рекордів Гіннеса, щоб гігантський овоч був визнаний найдовшим у світі.

"Я не думав, що він виросте таким. Просто так вийшло, що це було нове місце, на якому я ще не висаджував овочі. Грунт дуже добре впорався з цим. Це приголомшливо", - сказав мешканець Канади.

Генрі родом із міста Торольд, приблизно за 30 миль на захід від Ніагарського водоспаду. Він почав вирощувати кабачки десять років тому.

За його словами, секрет успіху овочів у рясному поливанні та добривах. Також відіграв роль той фактор, що у розпал літа в регіоні Торольд світловий день становить понад 15 годин, що дає рослинам додатковий час для зростання.

У Канаді виростили величезний цукіні (Скріншот)

Зазначимо, що попередній рекорд із довжини кабачків належить Джону Джованні Скозафавейну. У 2014 році він виростив кабачок довжиною 2,5 метри.

Поки що рекорд зафіксують канадський фермер зберігає врожай у гаражі.