Фермер вырастил самый длинный кабачок в мире и похвастался урожаем (фото)

Фермер из Онтарио, Канада, вырастил в своем саду кабачок длиной 2, 6 метра, и он может быть признан самым длинным за всю историю наблюдений.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание New York Post.

Что известно о рекордном цукини

Генри Д’Анджела подал заявку в Книгу рекордов Гиннеса, чтобы гигантский овощ был признан самым длинным в мире.

"Я не думал, что он вырастет таким. Просто так получилось, что это было новое место, на котором я еще не высаживал овощи. Почва очень хорошо с этим справилась. Это потрясающе", - сказал житель Канады.

Генри родом из города Торольд, примерно в 30 милях к западу от Ниагарского водопада. Он начал выращивать кабачки десять лет назад.

По его словам, секрет успеха овощей в обильном поливе и удобрениях. Также сыграл роль тот фактор, что в разгар лета в регионе Торольд световой день составляет более 15 часов, что дает растениям дополнительное время для роста.

В Канаде вырастили огромный цукини (Скриншот)

Отметим, что предыдущий рекорд по длине кабачков принадлежит Джону Джованни Скозафавейну. В 2014 году он вырастил кабачок достигнув длины 2,5 метра.

Пока рекорд зафиксируют канадский фермер хранит урожай в гараже.