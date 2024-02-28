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Феном чи природним шляхом: як правильно сушити волосся, щоб не пошкодити його

Як безпечно сушити волосся (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Правильний догляд за волоссям - запорука його красивого і здорового зовнішнього вигляду. Тому важливо знати, як правильно сушити волосся, щоби не нашкодити йому.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, яким способом найбезпечніше сушити волосся.

При написанні використовувались такі джерела: сайт Healthline та Real simple.

Як правильно сушити волосся

Волосся феном сушать у напрямку від коренів до кінчиків. Якщо волосся довге, то рекомендується сушити його по частинах.

Не можна під час сушіння занадто близько розташовувати фен до волосся. Оптимальний варіант, коли фен знаходиться на відстані приблизно 10-20 см від волосся. Якщо фен має регулятори температури і швидкості, то сушити волосся найкраще при мінімальних налаштуваннях.

Після закінчення сушіння феном потрібно дати волоссю охолонути. В іншому випадку, якщо почати відразу ж розчісувати або укладати волосся, можна завдати серйозної шкоди, адже саме в цей момент волосся найбільш уразливе.

При дотриманні низки правил сушіння волосся феном стає менш шкідливим для волосся. Однак навіть обережніше й акуратне сушіння не допоможе запобігти ламкості волосся, якщо для миття голови використовується неякісний шампунь.

Тому, щоби забезпечити волоссю здоровий вигляд, важливо правильно підбирати догляд.

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волоссяДогляд за волоссям