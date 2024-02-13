Ось які продукти не можна їсти, якщо випадає волосся: детальний список

Випадіння волосся - доволі часто проблема у жінок. Якщо воно випадає занадто сильно, то варто подбати про своє харчування.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт She Finds .

Зокрема, часто випадіння волосся пов’язане зі стресом та гормональними змінами. Однак, всеодно варто ввести у раціон їжу, яка багата на вітаміни, мінерали, корисні білки.

Яких продуктів уникнути

Бекон

Важливо знати, що перероблене м’ясо містить нітрати, хімічні речовини та консерванти. Вони можуть порушити ріст волосся.

Краще вживати більше білка, а саме риби, яка містить омега-3 жирні кислоти, які позитивно впливають на ріст волосся та здоров'я загалом.

Газовані напої

У таких напоях багато цукру, який шкодить організму та викликає запалення в організмі. Газовані напої негативно впливають на волосяні фолікули.

Краще пити звичайну просту воду або воду з лимоном, яка є важливою для виведення шлаків та токсинів з тіла.

Сухі сніданки

Зазвичай усі додають у сухі сніданки молоко - так ви забезпечуєте організм кальцієм та вітаміном D. Однак, вміст жиру в ньому може підвищити рівень тестостерону в організмі та сприяти випадінню волосся.

Вранці краще їсти яйця, адже в них міститься білок та вітаміни, які чудово вплинуть на стан волосся.

Суп швидкого приготування

Коли людина спішить, то на допомогу приходять супи швидкого приготування. Такі супи економлять час, але у них міститься багато натрію, який позбавить тіло вологи та гідратації.

Варто відмовитися від постійного споживання суші. В їхньому складі часто є багато солі, яка стає причиною активного виділення жиру шкірою голови, що стає причиною випадіння волосся.

До того ж не забувайте про батат - він допоможе забути про випадіння волосся раз і назавжди.

Ягоди містять вітамін С, який має сильні антиоксидантні властивості та допомагає захистити волосяні фолікули від пошкодження вільними радикалами.