Феном или естественным путем: как правильно сушить волосы, чтобы не повредить их

Правильный уход за волосами - залог его красивого и здорового внешнего вида. Поэтому важно знать, как правильно сушить волосы, чтобы не навредить им.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, каким способом безопаснее всего сушить волосы.
При написании использовались следующие источники: сайт Healthline и Real simple.
Волосы феном сушат в направлении от корней к кончикам. Если волосы длинные, то рекомендуется сушить их по частям.
Нельзя во время сушки слишком близко располагать фен к волосам. Оптимальный вариант, когда фен находится примерно на расстоянии 10-20 см от волос. Если фен имеет регуляторы температуры и скорости, то сушить волосы лучше при минимальных настройках.
После окончания сушки феном нужно дать волосам остыть. В противном случае, если начать сразу же расчесывать или укладывать волосы, можно нанести серьезный вред, ведь именно в этот момент волосы наиболее уязвимы.
При соблюдении ряда правил сушки волос феном становится менее вредным для волос. Однако даже более осторожная и аккуратная сушка не поможет предотвратить ломкость волос, если для мытья головы используется некачественный шампунь.
Поэтому, чтобы обеспечить волосам здоровый вид, важно правильно подбирать уход.
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