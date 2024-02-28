Феном или естественным путем: как правильно сушить волосы, чтобы не повредить их

Как правильно сушить волосы

Волосы феном сушат в направлении от корней к кончикам. Если волосы длинные, то рекомендуется сушить их по частям.

Нельзя во время сушки слишком близко располагать фен к волосам. Оптимальный вариант, когда фен находится примерно на расстоянии 10-20 см от волос. Если фен имеет регуляторы температуры и скорости, то сушить волосы лучше при минимальных настройках.

После окончания сушки феном нужно дать волосам остыть. В противном случае, если начать сразу же расчесывать или укладывать волосы, можно нанести серьезный вред, ведь именно в этот момент волосы наиболее уязвимы.

При соблюдении ряда правил сушки волос феном становится менее вредным для волос. Однако даже более осторожная и аккуратная сушка не поможет предотвратить ломкость волос, если для мытья головы используется некачественный шампунь.

Поэтому, чтобы обеспечить волосам здоровый вид, важно правильно подбирать уход.