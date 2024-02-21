Перукар назвала засоби для волосся, які не варто використовувати

Догляд за волосся важливий у будь-яку пору. Особливо важливо уникати деяких помилок у холодну пору, щоб не пошкодити волосся.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online .

Освітлюючі шампуні

Освітлюючі шампуні є популярним засобом у світі догляду за волоссям, оскільки вони допомагають справді глибоко освітлюють ваші пасма.

Перукар Крісті Б’янко розповіла, що для перезавантаження, можливо, доведеться почекати до закінчення холодних місяців.

"Освітлюючі шампуні занадто суворі взимку. Вони видаляють природні олії, залишаючи шкіру голови сухою та сверблячою", - попереджає вона.

Сольові спреї

Експерт зазначила, що взимку рекомендує людям уникати використання сольових спреїв та інших засобів для збільшення або текстурування, коли на вулиці холодно.

"Вони можуть створити чудову пляжну текстуру влітку. Але також можуть спричинити надмірну сухість, коли волосся вже схильне до цього", - пояснює перукар.

Лак для волосся

Багато хто використовує лак для волосся щодня, але в холодну пору краще цього уникати.

Все тому, що лак для волосся і гелі мають високий вміст спирту.

"Продукти з високим вмістом спирту, як правило, висушують волосся та можуть зробити його більш схильним до пошкодження та ламкості", - пояснює вона.

В холодну пору краще використовувати максимально живильний кондиціонер, в складі якого присутні цілющі компоненти, в тому числі - олії макадамії та аргани.

Він наситить пасма, зробить їх пружними, об'ємними. А запобігти ламкості допоможе спеціальний спрей, який можна періодично наносити на сухе волосся.

До того стан волосся може погіршитись через стрес і неправильне харчування. Тому варто уникати занадто жирної, солоної та пересмаженої їжі. Не варто вживати надмірні дози алкоголю. А для зростання волосся потрібно вживати продукти, багаті на білок, цинк, залізо, селен і вітамін D.