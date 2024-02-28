Феном чи природним шляхом: як правильно сушити волосся, щоб не пошкодити його

Правильний догляд за волоссям - запорука його красивого і здорового зовнішнього вигляду. Тому важливо знати, як правильно сушити волосся, щоби не нашкодити йому.

При написанні використовувались такі джерела: сайт Healthline та Real simple.

Як правильно сушити волосся

Якщо ви хочете висушити волосся без пошкоджень, для цього знадобиться поєднання різних технік, і це дасть позитивні результати.

Під час сушіння волосся один неправильний рух перетворює ваше волосся на кучеряве та ламке.

Найздоровіша техніка сушіння вашого волосся - це дати йому висохнути на 70% природним шляхом, а потім використовувати фен, доки волосся остаточно не стане сухим.

Розчісувати мокре волосся не є обов’язковим, щоб волосся висохло, але кілька рухів щіткою під час сушіння феном можуть допомогти пришвидшити процес. Ця практика також робить волосся гладкими.

Завдяки рівномірному розподілу гарячого повітря від фена пасма можуть швидше висихати. Тому спробуйте кілька рухів щіткою під час сушіння волосся для швидшого результату.

Люди використовують різні незмивні засоби, щоб зробити волосся гладким і слухняним.

Правила безпечного сушіння феном

Волосся феном сушать у напрямку від коренів до кінчиків. Якщо волосся довге, то рекомендується сушити його по частинах.

Не можна під час сушіння занадто близько розташовувати фен до волосся. Оптимальний варіант, коли фен знаходиться на відстані приблизно 10-20 см від волосся. Якщо фен має регулятори температури і швидкості, то сушити волосся найкраще при мінімальних налаштуваннях.

Після закінчення сушіння феном потрібно дати волоссю охолонути. В іншому випадку, якщо почати відразу ж розчісувати або укладати волосся, можна завдати серйозної шкоди, адже саме в цей момент волосся найбільш уразливе.

При дотриманні низки правил сушіння волосся феном стає менш шкідливим для волосся. Однак навіть обережніше й акуратне сушіння не допоможе запобігти ламкості волосся, якщо для миття голови використовується неякісний шампунь.

Тому, щоби забезпечити волоссю здоровий вигляд, важливо правильно підбирати догляд.