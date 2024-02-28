Феном или естественным путем: как правильно сушить волосы, чтобы не повредить их

Правильный уход за волосами - залог его красивого и здорового внешнего вида. Поэтому важно знать, как правильно сушить волосы, чтобы не навредить им.

Как правильно сушить волосы

Если вы хотите высушить волосы без повреждений, для этого понадобится сочетание разных техник, и это даст положительные результаты.

Во время сушки волос одно неправильное движение превращает ваши волосы в вьющиеся и ломкие.

Самая здоровая техника сушки ваших волос - это дать им высохнуть на 70% естественным путем, а затем использовать фен, пока волосы окончательно не станут сухими.

Расчесывать мокрые волосы не обязательно, чтобы волосы высохли, но несколько движений щеткой во время сушки феном могут помочь ускорить процесс. Эта практика также делает волосы гладкими.

Благодаря равномерному распределению горячего воздуха от фена пряди могут быстрее высыхать. Поэтому попробуйте несколько движений щеткой во время сушки волос для более быстрого результата.

Люди используют различные несмываемые средства, чтобы сделать волосы гладкими и послушными.

Правила безопасной сушки феном

Волосы феном сушат в направлении от корней к кончикам. Если волосы длинные, то рекомендуется сушить их по частям.

Нельзя во время сушки слишком близко располагать фен к волосам. Оптимальный вариант, когда фен находится примерно на расстоянии 10-20 см от волос. Если фен имеет регуляторы температуры и скорости, то сушить волосы лучше при минимальных настройках.

После окончания сушки феном нужно дать волосам остыть. В противном случае, если начать сразу же расчесывать или укладывать волосы, можно нанести серьезный вред, ведь именно в этот момент волосы наиболее уязвимы.

При соблюдении ряда правил сушки волос феном становится менее вредным для волос. Однако даже более осторожная и аккуратная сушка не поможет предотвратить ломкость волос, если для мытья головы используется некачественный шампунь.

Поэтому, чтобы обеспечить волосам здоровый вид, важно правильно подбирать уход.