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Феєрія смаку! Соковиті українські сальники: як їх приготувати за старовинним рецептом

Як приготувати українські старовинні сальники (Кадр з відео)
Автор: Анна Шиканова

Незвичайна та смачна страва сальники - це м'ясні "роли", запечені у духовці. Історія цієї страви походить з Кіровоградщини та Черкащини, а ще багатьох областей у Центральній Україні.

Як приготувати українські сальники, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на рецепт Ганни Козлової, розміщеного на Shuba.

Для рецепта вам знадобиться нечастий на наших кухнях інгредієнт - свиняча сітка. Її ми використаємо як обгортку, щоб сформувати смачні м’ясні роли з багатою начинкою - сальники. Для начинки, крім печінки, потрібна склянка гречки об’ємом 250 мл. А далі залишиться тільки запекти цю смакоту в духовці.

Що вам буде потрібно:

  • Жирова сітка - 600 г
  • Свинина - 300 г
  • Печінка яловича - 1 кг
  • Гречана крупа - 1 склянка
  • Цибуля - 1 шт.
  • Перець чорний мелений - до свого смаку
  • Сіль - до свого смаку

Як готувати українські сальники

Свинячу сітку потрібно вимочити у холодній воді, промити та нарізати на квадратики 10 на 10 см.

Гречку варимо до готовності. Цибулю чистимо, нарізаємо кубиком, обсмажуємо до золотистого кольору. Додаємо до гречки. 

М'ясо та печінку потрібно перемолоти та з'єднати з охолодженою гречкою та цибулею, посолити та поперчити, добре перемішати.

У шматочки сітки викладаємо фарш і загортаємо, як голубці, викладаємо сальники на деко.

Ставимо деко у гарячу піч на 15 хвилин. Потім зменшуємо вогонь і ще десь 20 хвилин готуємо.

Смачного!

А ось схожий рецепт - гречаники у свинячій сітці

 

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