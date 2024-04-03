Феерия вкуса! Сочные украинские сальники: как их приготовить по старинному рецепту

Для рецепта вам понадобится нечастый на наших кухнях ингредиент – свиная сетка. Ее мы используем как обертку, чтобы сформировать вкусные мясные роллы с богатой начинкой - сальники. Для начинки, кроме печени, нужен стакан гречки объемом 250 мл. А дальше останется только запечь эту вкусность в духовке.

Что вам потребуется:

Жировая сетка - 600 г

Свинина - 300 г

Печень говяжья - 1 кг

Гречневая крупа - 1 стакан

Лук - 1 шт.

Перец черный молотый - по своему вкусу

Соль - по своему вкусу

Как готовить украинские сальники

Свиную сетку следует вымочить в холодной воде, промыть и нарезать на квадратики 10 на 10 см.

Гречку варим до готовности. Лук чистим, нарезаем кубиком, обжариваем до золотистого цвета. Добавляем к гречке.

Мясо и печень перемолоть и соединить с охлажденной гречкой и луком, посолить и поперчить, хорошо перемешать.

В кусочки сетки выкладываем фарш и заворачиваем, как голубцы, выкладываем сальники на противень.

Ставим противень в горячую печь на 15 минут. Затем убавляем огонь и еще где-то 20 минут готовим.

Приятного аппетита!

А вот похожий рецепт – гречаники в свиной сетке