Федоров призвал мировые криптобиржи заморозить счета всех граждан России и Беларуси

Четвертый день идет война России против Украины. Украинцы всеми силами пытаются превратить оккупанта. Поэтому министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал все мировые криптобиржи заморозить счета всех граждан России и Беларуси.

Об этом он написал в своем Telegram -канали.

В частности, Федоров обратился ко всем криптобиржам, чтобы те заблокировали пользователей из России и Беларуси.

"Обращаюсь ко всем мировым криптобиржам с просьбой заблокировать пользователей из России. Важно заморозить не только счета политического руководства России и Беларуси, но и всех граждан", - говорится в сообщении.