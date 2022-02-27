Федоров закликав світові криптобіржі заморозити рахунки всіх громадян Росії та Білорусі

Четвертий день триває війна Росії проти України. Українці усіма силами намагаються побороти окупанта. Тому міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров закликав усі світові криптобіржі заморозити рахунки всіх громадян Росії та Білорусі.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
Зокрема, Федоров звернувся до усіх криптобірж, аби ті заблокували користувачів з Росії та Білорусі.
"Звертаюся до всіх світових криптобірж з проханням заблокувати користувачів з Росії. Важливо заморозити не тільки рахунки політичного керівництва Росії та Білорусі, але і всіх громадян", - йдеться в повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що Мінцифра закликала заблокувати Apple Store для росіян.
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