"Ковидную тысячу" теперь можно потратить на помощь украинской армии: инструкция

С 25 января помочь Вооруженным силам Украины можно перечислив средства с "єПідтримки", то есть ту самую "ковидную тысячу", которую украинцам выплатили после полного курса вакцинации от коронавируса.

"Не поверите! Но мы запускаем обновленную услугу "Повернись живим": деньги с єПідтримки можно потратить на помощь украинской армии", - говорится в сообщении.

Как это сделать

Средства можно перевести через Portmone - всю сумму выплаты в 1000 грн или остаток, который у вас есть на банковской карте.

Сделать это можно по ссылке здесь.

Также перевести средства через поддержку можно, если есть карта Монобанка, ПриватБбанка или Альфа-Банка.

Воспользоваться поддержкой можно, если у вас есть "зеленый" COVID-сертификат в приложении Дія.

Федоров отметил, что сейчас взносы украинцев на нужды армии бьют рекорды. В частности, еще 23 февраля собрали 20,5 млн грн на помощь украинской армии через фонд "Повернись живим". При этом за одни сутки собрали больше средств, чем за весь год