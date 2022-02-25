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"Ковидную тысячу" теперь можно потратить на помощь украинской армии: инструкция

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Пятница 25 февраля 2022 16:33
"Ковидную тысячу" теперь можно потратить на помощь украинской армии: инструкция Фото: помочь ВСУ можно ковидной тысячей (president.gov.ua)
Автор: Светлана Мащенко

С 25 января помочь Вооруженным силам Украины можно перечислив средства с "єПідтримки", то есть ту самую "ковидную тысячу", которую украинцам выплатили после полного курса вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщил Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Не поверите! Но мы запускаем обновленную услугу "Повернись живим": деньги с єПідтримки можно потратить на помощь украинской армии", - говорится в сообщении.

Как это сделать

Средства можно перевести через Portmone - всю сумму выплаты в 1000 грн или остаток, который у вас есть на банковской карте.

Сделать это можно по ссылке здесь.

Также перевести средства через поддержку можно, если есть карта Монобанка, ПриватБбанка или Альфа-Банка.

Воспользоваться поддержкой можно, если у вас есть "зеленый" COVID-сертификат в приложении Дія.

Федоров отметил, что сейчас взносы украинцев на нужды армии бьют рекорды. В частности, еще 23 февраля собрали 20,5 млн грн на помощь украинской армии через фонд "Повернись живим". При этом за одни сутки собрали больше средств, чем за весь год

Ранее мы писали, что платформа Patreon удалила страницу фонда "Повернись живим", заблокировав 250 тысяч долларов.

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