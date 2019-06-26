Фаворитка королеви: Кейт Міддлтон отримала від Єлизавети II особливу посаду

Фото: колаж РБК-Україна

Єлизавета II зробила Кейт Міддлтон черговий знак прихильності

Кейт Міддлтон стала новим покровителем Королівського фотографічного товариства. Цією посадою їй прихильно поступилася королева Великої Британії Єлизавета II, вчергове продемонструвавши прихильність до дружини свого онука Вільяма. Герцогиня Кембриджська негайно приєдналася до школярів на семінарі з фотографії в Лондоні, передає Daily Mail.

37-річна Кейт давно захоплюється фотографуванням, що є її хобі. Так, наприклад, значну кількість офіційних портретів своїх дітей герцогиня зробила сама.

Єлизавета II була патроном товариства (заснованого в 1853 році) протягом 67 років, скільки перебуває на престолі.

Кейт Міддлтон і Єлизавета II (Фото: GettyImages)

До речі, Королівське фотографічне товариство є благодійною організацією, що також не чуже Міддлтон. В рамках своєї діяльності герцогиня допомагатиме розвитку фотомистецтва серед молоді.

Кейт прийшла до своїх нових "вихованців" у спортивній сукні з принтом пейслі в зелених і коричневих тонах із плавними рукавами і багаторівневим низом - це тренд нинішнього сезону.

Кейт Міддлтон отримала від Єлизавети II особливу посаду (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Як повідомлялося раніше, Єлизавета II вирішила самостійно контролювати життя Меган Маркл і принца Гаррі, оскільки часом герцоги Сассекські бувають вкрай непередбачувані, чого королева Великої Британії хоче уникнути.

Також ми писали про те, що нещодавно Меган Маркл і принц Гаррі остаточно розійшлися з принцом Вільям і Кейт Міддлтон у роботі Королівського благодійного фонду.

Нагадаємо, днями Єлизавета II опинилася в незручній ситуації. Спускаючись по сходах з ложі з нею стався неприємний інцидент - через сильний вітер чужий довгий чорний шарф хлестнул королеву прямо по обличчю.