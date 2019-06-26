Сама женственность: Кейт Миддлтон покорила сеть романтичным летним образом и жизнерадостностью

Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня Кембриджская получила новый титул

Кейт Миддлтон, которая, как известно, пользуется особым расположением Елизаветы II, получила от нее очередной «подарок». Герцогиня Кембриджская стала новым патроном Королевского фотографического сообщества, основанного еще в 1853-м году. Ранее должность занимала сама королева, отдав этому делу 67 лет жизни. Как известно, Кейт давно увлекается фотографией, и для нее новое звание стало огромной честью и радостью. К тому же данная организация является благотворительной, что также не чуждо Миддлтон. В рамках своей деятельности герцогиня будет помогать развитию фотоискусства среди молодежи.

Новый женственный образ к лицу Кейт (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

«Обучение фотографии – это увлекательный способ помочь молодым людям развить уверенность и самовыражение, а также обрести новые навыки…», – написали вдохновленное послание на странице Королевской семьи в Instagram.

Кейт обожает фотографировать (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Вчера, 25 июня, состоялся первый мастер-класс, который посетила Кейт. Для выхода в свет она выбрала легкий летний наряд. Довольно простой образ, тем не менее, сделал ее максимально женственной и «своей» среди студентов, посетивших событие. Платье-миди с оборкой по краю и пышными рукавами-фонариками, сшитое из мягкой ткани с растительным принтом зеленовато-бежевого оттенка она дополнила желтыми босоножками на танкетке со шнуровкой от Castaner. Лук получился весьма гармоничным еще и благодаря завитым в локоны волосам, свободно спадающим по плечам. А также аксессуарам, гармонирующим с легким летним образом. В своей привычной манере герцогиня мило общалась со всеми пришедшими и с удовольствием фотографировалась.

Общение с детьми – самая приятная "обязанность" для Кейт (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Новый образ 37-летней иконы стиля большинство порталов признали весьма удачным. Впрочем, редко когда герцогиня разочаровывает своим выбором многочисленных фанатов и модных критиков. Несмотря на любовь к бюджетным маркам и повторным выходам в одних и тех же платьях Кейт остается одной из самых стильных среди дам высшего света и жен политических лидеров.