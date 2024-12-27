Фаворитка "Холостяка" заінтригувала перед фіналом шоу: "Початок однієї історії та закінчення іншої"

"Зараз я не в ресурсі. Є дні, коли ти просто не здатен переварювати інформацію. Це не мотиваційний пост про те, як бути сильним або успішним", - зазначила в публікації дівчина.

"Кажуть, що вихід на новий рівень життя починається з дна цього рівня. І зараз я, напевно, саме там - на дні нового рівня. Це стан, коли важко знаходити сили, важко тримати себе в тонусі, важко читати знецінення того, у що ти вкладаєш себе, свої емоції та свою працю", - написала волонтерка.

Також вона написала, що фінал "Холостяка" - це "початок однієї історії і закінчення іншої".

"Початок однієї історії і закінчення іншої. Підсумок прожитих на проєкті емоцій, почуттів, ситуацій, дій", - загадково зазначила Бєлєнь.

Також дівчина написала, що вона дуже втомилася і хоче дати собі час відпочити та пережити всі накопичені емоції.

Фіналістка "Холостяка" (фото: instagram.com/innka_belen)

Що відомо про фаворитку "Холостяка"

Інні 28 років, дівчина родом із Харкова.

Вона закінчила Харківський політехнічний інститут за спеціальністю філологія. З 20-річного віку навчалася і працювала за кордоном, обіймала посаду керівниці ресторану, займалася інвестиціями.

Після початку повномасштабної війни повернулася в Україну і почала волонтерити.

Займалася перегоном автівок з Європи в Україну для ЗСУ, передавала рації, тепловізори та генератори для захисників. Також проходила підготовку в спеціальному підрозділі ГУР МО України "Кракен".

Зазначимо, що Інна з'явилася лише в другому випуску "Холостяка", пропустивши першу вечірку, оскільки передавала машину на передову. Терен оцінив цей вчинок дівчини.

Стосунки Інни та Олександра стрімко розвивалися на проєкті. Уже в третьому випуску Олександр та Інна під час особистого спілкування поцілувалися. У наступних епізодах молоді люди не приховували, що між ними є симпатія або щось більше.

До слова, арт-терапевт Вероніка Дорошко, яка залишила проєкт, назвала Інну Бєлєнь саме тією дівчиною, яка найбільше підходить Терену.

Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)