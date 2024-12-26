"Холостяк-13": де і коли дивитися фінал шоу

Уже незабаром глядачі побачать фінальну серію реаліті-шоу про кохання "Холостяк-13" з ветераном війни Олександром Будьком з позивним "Терен".

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, коли і де дивитися 9 випуск шоу.

Де і коли дивитися фінал "Холостяка"

Фінальний епізод проєкту, в якому головний герой зробить свій вибір, можна подивитися в ефірі телеканалу СТБ у п'ятницю, 27 грудня. Трансляція "Холостяка", як завжди, розпочнеться о 19:00.

У фіналі залишилися лише дві учасниці - бізнесвумен і волонтерка Інна Бєлєнь, а також тарологиня Анастасія Юзвак.

Фіналістки проєкту "Холостяк-13" (фото: instagram.com/holostyakstb)

Що відомо про Олександра Терена

Олександру Терену 28 років. Він - ветеран війни, якому ампутували обидві ноги після важкого поранення 24 серпня 2022 року. Попри це, молодий чоловік після реабілітації живе повним життям: танцює, займається спортом і навіть брав участь у складі національної збірної в "Іграх Нескорених-2023".

Після виходу перших епізодів Терен не раз стикався з хейтом у мережі. Спочатку холостяк відповів на домисли, що "спав із дружиною побратима" і не допомагає військовим. Потім його розкритикували за поцілунки практично з усіма учасницями.

Крім того, скандальна блогерка Таня Пренткович, яка втекла з України, видала заяву про "Холостяка" і людей з інвалідністю. Вона сказала, що зробила б аборт, якби дізналася, що в її дитини патологія.

Терен не став мовчати та поставив Пренткович на місце. Тоді блогерка, яка, до речі, вагітна, у коментарях спробувала виправдатися, посилаючись на свій цікавий стан.

Дехто в мережі став поширювати плітки про його поранення і втрату ніг, мовляв, історію з гарною датою ветеран спеціально придумав - їм Терен різко відповів.

Також молодий чоловік чесно розповів про свій сексуальний досвід після поранення та ампутації, а також розсекретив, що для нього важливо у стосунках.

Олександр Терен (фото: instagram.com/holostyakstb)