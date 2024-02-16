"Фатальна помилка": командир батальйону "Ахіллес" виступив проти демобілізації

Чому військовий проти демобілізації

"Якщо приймуть норму, що три роки і є право на демобілізацію - це буде фатальна помилка, яка призведе до суттєвого збільшення втрат серед військових і до потенційної втрати території", - заявив Федоренко.

За його словами, більшість передових армій завжди заводили свій особовий склад, який пройшов навчання та злагодження, на другу лінію. Щоб там люди "фактично звикли до пострілів, фактично звикли до відчуття небезпеки і до відчуття страху".

Що військовий думає про демобілізацію (скріншот)

"І тільки після цього їх застосовували в бойових умовах, це призводило до вищого виконання бойових завдань і менших втрат серед особового складу на полі бою. Той, хто вам скаже, що не боїться, це буде неправда", - розповів військовий.

"Страх - це така річ, якщо ти його зміг опанувати і приборкати - це те, що гарантовано дасть тобі можливість бути ефективним, захистити свого побратима, виконати бойове завдання і залишитися живими", - додав він.

Тому, зазначає Федоренко, якщо людині не вдалося приборкати свій страх - "це пряма дорога до смерті". А для того, щоб впоратися з цим, потрібна адаптація. При цьому у нас, пояснив військовий, є дуже досвідчені офіцери та потужні сержанти.

Федоренко пояснив, чому проти демобілізації (скріншот)

"Уявімо, що в якийсь момент офіцери, сержанти, спроможні солдати за рік кажуть: "Ми виконали свій обов'язок". А люди реально вигорають, люди своїх сімей не бачать, хтось бачив дитину, якій зараз два роки, один раз, а хтось взагалі не бачив", - заявив Федоренко.

"Якщо прибрати з поля бою ось цей підготовлений особовий склад і завести мобілізований, і завести тих, які зараз закінчують військові кафедри і так далі - коефіцієнт контрактників залишиться невисоким. Ми отримуємо людей, які будуть мати необхідність отримати бойовий досвід, помножений на людські життя", - додав він.

Тому, вважає військовий, демобілізація через три роки призведе до "втрати територій, до втрати оборонних спроможностей, перемножених на суттєве підвищення бойових втрат на полі бою". Вирішити цю проблему, на думку Федоренка, можна шляхом формування військового резерву.