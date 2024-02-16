"Роковая ошибка": командир батальона "Ахиллес" выступил против демобилизации

Почему военный против демобилизации

"Если примут норму, что три года и есть право на демобилизацию - это будет роковая ошибка, которая приведет к существенному увеличению потерь среди военных и потенциальной потере территории", - заявил Федоренко..

По его словам, большинство передовых армий всегда заводили свой личный состав, прошедший обучение, на вторую линию. Чтобы там люди "фактически привыкли к выстрелам, фактически привыкли к ощущению опасности и чувству страха".

Что военный думает о демобилизации (скриншот)

"И только после этого их применяли в боевых условиях, это приводило к высшему выполнению боевых задач и меньшим потерям среди личного состава на поле боя. Тот, кто вам скажет, что не боится, это будет неправда", - рассказал военный.

"Страх - это такая вещь, если ты им смог овладеть, обуздать его - это то, что гарантированно даст тебе возможность быть эффективным, защитить своего сослуживца, выполнить боевое задание и остаться в живых", - добавил он.

Поэтому, отмечает Федоренко, если человеку не удалось обуздать свой страх - "это прямой путь к смерти". А для того, чтобы справиться с этим, нужна адаптация. При этом у нас, объяснил военный, очень опытные офицеры и мощные сержанты.

Федоренко объяснил, почему против демобилизации (скриншот)

"Представим, что в какой-то момент офицеры, сержанты, способные солдаты через год говорят: "Мы выполнили свой долг". А люди реально выгорают, люди своих семей не видят, кто-то видел ребенка, которому сейчас два года, один раз, а кто-то вообще не видел", - заявил Федоренко.

"Если убрать с поля боя вот этот подготовленный личный состав и завести мобилизованны, завести тех, которые сейчас заканчивают военные кафедры и так далее - коэффициент контрактников останется невысоким. Мы получаем людей, которые будут иметь необходимость получить боевой опыт, умноженный на человеческие жизни" , - добавил он.

Поэтому, считает военный, демобилизация через три года приведет к "потере территорий, к потере оборонительных возможностей, умноженных на существенное повышение боевых потерь на поле боя". Решить эту проблему, по мнению Федоренко, можно путем формирования военного резерва.