Фаршированный перец с тушенкой, рисом и вишнями: три рецепта для вкусного ужина

Классический вариант приготовления сытного блюда из фаршированных перцев - с фаршем и рисом - известен, наверное, каждому. Но разнообразить рецепт можно даже несколько изменив пропорции начинки, заменив продукты, а также добавив новые ингредиенты.

Фаршированные перцы с пловом

Фаршированные перцы с пловом (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Начинка в этих фаршированных перцах напоминает плов, ведь риса во время приготовления становится больше, чем мяса, которое нарезается кубиками. Чтобы приготовить фаршированные перцы с пловом, требуются следующие ингредиенты:

перец болгарский - 7 шт.;

мясо - 600 г;

рис - 350 г;

помидоры - 3 шт.;

морковь - 1 шт.;

лук - 2 шт.;

сыр "Голландский" - 100 г;

сметана - 210 г;

масло - 200 г;

зелень - по вкусу;

паприка - 1 ч. л.;

чеснок - 3 зубчика;

соль - 1 ч. л.;

перец - по вкусу.

Как готовить фаршированные перцы с пловом

Прежде всего нужно запарить рис - советуют выбирать круглозернистый шлифованный. Тогда рис не будет впитывать весь сок начинки. Но перед этим необходимо несколько раз промыть рис в холодной воде.

Промытый рис нужно переложить в кастрюльку и залить горячей водой в пропорции 1:2, добавив 0,5 ч. л. соли. Кастрюлю следует накрыть крышкой и оставить на время.

Для приготовления начинки мясо необходимо нарезать на небольшие кубики и обжарить с каждой стороны в половине масла, на разогретой сковороде. В это время почистьте чеснок, лук и морковь, промойте перцы и помидоры.

Одну луковицу необходимо нарезать на кубики, всыпать ее в мясо - и жарить несколько минут до размягчения. Морковь натрите на большой терке, всыпьте в мясо с луком, вместе с солью, перцем, паприкой и чесноком.

Протушите начинку в течение нескольких минут. С риса слейте воду и добавьте в кастрюлю мясную начинку. Тщательно перемешайте ингредиенты начинки, затем добавьте сметану, натертый сыр и измельченную зелень. Еще раз перемешайте начинку.

С перцев срежьте плодоножку и удалите семена. Заполните перцы начинкой, оставив 1 см до края - рис будет развариваться во время приготовления.

Выложите перцы в глубокую кастрюлю начинкой вверх. В чашке с горячей водой растворите 0,5 ч. л. соли. Осторожно влейте жидкость в кастрюлю так, чтобы вода не попала на перцы.

Затем долейте воды (так же осторожно), накройте кастрюлю крышкой и готовьте фаршированные перцы на среднем огне, в течение 30 минут от закипания.

В это время приготовьте соус - разогрейте на сковороде остальное масло, измельчите лук и обжарьте его до румяности. С помидоров снимите кожуру, ошпарив их кипятком.

Мягкие помидоры натрите на терке, добавьте массу в лук. Перемешайте соус, добавьте соль и перец. После этого добавьте сметану, перемешайте еще раз соус, подождите, пока жидкость закипит.

Готовые фаршированные перцы разложите по тарелкам и полейте сметанно-томатным соусом.

Фаршированные перцы с мясом и вишней

Фаршированные перцы с мясом и вишней (иллюстративное фото: Freepik)

Как отмечает Евгений Клопотенко, вишня придает блюду легкую кислинку и отлично дополняет вкус мяса. Для приготовления фаршированных перцев по рецепту Клопотенко нужно эти продукты:

перец болгарский - 6-8 шт.;

рис - 100 г;

вода - 200 мл;

телячий фарш - 500 г;

вишни без косточки - 80 г;

лук - 1 шт.;

морковь - 1 шт.;

томатный сок - 200 мл;

натуральный йогурт - 100 мл;

растительное масло - 3 ст. л.;

чеснок - 2 зубчика;

петрушка - 3 веточки;

кинза - 3 веточки;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу.

Как готовить фаршированные перцы с мясом и вишней

Промойте рис, залейте его водой и варите до готовности на среднем огне. В это время включите духовку для нагрева до 180 градусов.

Помойте перцы, разрежьте их пополам вдоль, извлеките семена. Лук очистьте и нашинкуйте на маленькие кубики. Морковь помойте, почистьте и натрите на большой терке.

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Сначала поджарьте лук, затем вбросьте морковь и жарьте все в течение 3-4 минут.

Соедините в глубокой миске фарш, половину овощной зажарки и отварной рис. Добавьте соль и перец по вкусу. Перемешайте начинку, добавьте вишни - и снова перемешайте.

В зажарку на сковороде влейте томатный сок, добавьте перец и соль. После этого ингредиенты нужно протушить на среднем огне в течение 5 минут.

Разложите начинку по перцам, выложите овощи форму для запекания. Залейте фаршированные перцы соусом с зажаркой, выложите чабрец и очищенный чеснок.

Накройте фольгой форму и выпекайте перцы в течение 30 минут. В это время приготовьте дополнительный соус.

Помойте кинзу и петрушку, измельчите листики - и перемешайте с йогуртом. Готовые фаршированные перцы разложите по тарелкам и полейте соусом из йогурта и зелени.

Фаршированные перцы с тушенкой

Фаршированные перцы с тушенкой (скриншот / Сельская хозяйка)

Перцы можно фаршировать не только перемолотым мясом, но и тушенкой. Для того чтобы приготовить фаршированные тушенкой перцы, нужны эти ингредиенты:

перец болгарский - 10 шт.;

вода - 150 мл;

тушенка - 0,5 л;

рис - 200 г;

томатная паста -1 ст. л.;

морковь -1 шт.;

лук - 2 шт.;

сметана - 3 ст. л.;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу;

растительное масло - для жарки.

Как готовить фаршированные перцы с тушенкой

Для приготовления фаршированных перцев с тушенкой сначала подготовьте рис. Его нужно промыть несколько раз в холодной воде, а затем залить кипятком.

Вода должна быть на несколько сантиметров выше слоя риса. После этого поставьте кастрюльку с рисом на огонь до закипания - тогда посуду необходимо будет снять с плиты.

В отдельную кастрюлю налейте воду и доведите ее до кипения. В это время помойте и почистьте перец - срежьте плодоножку и удалите семена.

Поместите перец в кастрюлю с кипящей водой на 2-3 минуты. Это ускорит приготовление блюда, ведь тушенка уже готова и не требует длительной обработки.

После этого извлеките перец из воды и приготовьте зажарку. Для этого почистьте морковь и лук.

Морковь натрите на большой терке, а 1,5 лука - измельчите. Тушенку нужно нарезать на мелкие кубики.

Разогрейте на сковороде масло, обжарьте лук, после чего вбросьте морковь. Жарьте все до готовности, затем добавьте тушенку. Прожарьте все в течение нескольких минут, тщательно перемешивая ингредиенты.

Смешайте зажарку с пропаренным рисом, при необходимости добавляя соль и перец. Разложите начинку по перцам, оставляя до края 1-2 см.

Для соуса измельчите оставшийся лук, обжарьте его до готовности, а затем добавьте томатную пасту и сметану. Тщательно перемешайте ингредиенты соуса и протушите его до легкого булькания. После этого влейте 150 мл воды - и еще раз тщательно перемешайте соус.

Выложите фаршированные перцы в кастрюлю и залейте овощи соусом. Накройте кастрюлю крышкой и доведите жидкость до кипения. После этого тушите фаршированные перцы в течение 25-30 минут на маленьком огне.