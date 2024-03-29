ua en ru
Пт, 29 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Фаршированные шампиньоны с сыром: невероятное блюдо с простыми ингредиентами

Пятница 29 марта 2024 07:21
UA EN RU
Фаршированные шампиньоны с сыром: невероятное блюдо с простыми ингредиентами Фаршированные шампиньоны с сыром (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)
Автор: Людмила Рябухіна

Такие сытные грибы как шампиньоны можно жарить или запекать разнообразными методами, они могут быть гарниром или отдельным блюдом.

О том, как готовить фаршированные шампиньоны с сыром, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал с рецептами блюд "ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк".

Что нужно для фаршированных шампиньонов

  • Шампиньоны (среднего или большого размера) - 15 шт.
  • Фарш - 200 г
  • Сыр - 70 г
  • Лук - 1 шт.
  • Масло растительное - 3-4 ст. л.
  • Соль - по вкусу
  • Перец - по вкусу
  • Специи - по вкусу
  • Зеленый лук - по вкусу

Как готовить фаршированные шампиньоны с сыром

Шампиньоны помойте, подсушите на полотенце и вырежьте ножки грибов так, чтобы шапочки грибов стали "тарелочками". Ножки не выбрасывайте, они нужны для начинки. Нарежьте их на небольшие кусочки и пересыпьте в отдельную миску.

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Лук помойте, нарежьте мелкими кубиками, пересыпьте в нагретую сковороду и слегка поджарьте. Добавьте нарезанные ножки грибов, соль и перец, перемешайте и обжарьте до золотистой корочки. Жидкость из грибов должна полностью испариться.

Фаршированные шампиньоны с сыром: невероятное блюдо с простыми ингредиентами

Обжарьте лук с грибами до румяной корочки (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Переложите фарш в миску и добавьте зажарку, тщательно перемешайте ингредиенты.

Начините грибные шапочки фаршем и выложите в смазанную растительным маслом стеклянную или керамическую форму для запекания.

Фаршированные шампиньоны с сыром: невероятное блюдо с простыми ингредиентами

Начините шапочки шампиньонов фаршем (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Разогрейте духовку до 180 градусов и поместите в нее грибы на 20 минут. Пока шампиньоны готовятся, натрите сыр. Запеченные грибы посыпьте сыром и поместите в духовку на несколько минут, чтобы сыр расплавился.

Готовые фаршированные шампиньоны можно посыпать зеленью или зеленым луком.

Кстати, недавно мы рассказывали, как готовить пундики со шкварками.

А также писали о том, как готовить шухнудли с мясом и картофелем.

Читайте РБК-Украина в Google News
печериці Рецепты
NEWS
Россия ночью выпустила по Украине почти сотню дронов и ракет: сколько уничтожила ПВО
Россия ночью выпустила по Украине почти сотню дронов и ракет: сколько уничтожила ПВО