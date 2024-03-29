Фаршированные шампиньоны с сыром: невероятное блюдо с простыми ингредиентами

Такие сытные грибы как шампиньоны можно жарить или запекать разнообразными методами, они могут быть гарниром или отдельным блюдом.

О том, как готовить фаршированные шампиньоны с сыром, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал с рецептами блюд "ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк".

Что нужно для фаршированных шампиньонов

Шампиньоны (среднего или большого размера) - 15 шт.

Фарш - 200 г

Сыр - 70 г

Лук - 1 шт.

Масло растительное - 3-4 ст. л.

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Специи - по вкусу

Зеленый лук - по вкусу

Как готовить фаршированные шампиньоны с сыром

Шампиньоны помойте, подсушите на полотенце и вырежьте ножки грибов так, чтобы шапочки грибов стали "тарелочками". Ножки не выбрасывайте, они нужны для начинки. Нарежьте их на небольшие кусочки и пересыпьте в отдельную миску.

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Лук помойте, нарежьте мелкими кубиками, пересыпьте в нагретую сковороду и слегка поджарьте. Добавьте нарезанные ножки грибов, соль и перец, перемешайте и обжарьте до золотистой корочки. Жидкость из грибов должна полностью испариться.

Обжарьте лук с грибами до румяной корочки (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Переложите фарш в миску и добавьте зажарку, тщательно перемешайте ингредиенты.

Начините грибные шапочки фаршем и выложите в смазанную растительным маслом стеклянную или керамическую форму для запекания.

Начините шапочки шампиньонов фаршем (скриншот / ПРОСТІ РЕЦЕПТИ з Марією Щербатюк)

Разогрейте духовку до 180 градусов и поместите в нее грибы на 20 минут. Пока шампиньоны готовятся, натрите сыр. Запеченные грибы посыпьте сыром и поместите в духовку на несколько минут, чтобы сыр расплавился.

Готовые фаршированные шампиньоны можно посыпать зеленью или зеленым луком.