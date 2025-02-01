Фаршированный картофель с сырным соусом: рецепт вкусного ужина для гурманов

Фаршированный картофель с сырным соусом - блюдо, которое непременно поразит своим видом и вкусом. Благодаря простым ингредиентам готовить фаршированный картофель не составит никакого труда.

О том, как приготовить фаршированный картофель с сырным соусом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Кулінарні витівки".

Что нужно для запеченного картофеля с мясом

Для того, чтобы приготовить фаршированный картофель с сырным соусом, необходимы такие ингредиенты:

картофель - 5 шт.

бекон - 200 г

свинина - 200 г

яйца перепелиные - 5 шт.

сливочное масло - 130 г

лук - 1 шт.

сыр чеддер - 100 г

сливки (жирность 15%) - 200 г

мука - 1 ст. л.

орегано - 1 ч. л.

чеснок сушеный - 1 ч. л.

соевый соус - 40 г

паприка - 1/2 ч. л.

чеснок сушеный - 1/2 ч. л.

соль - 1/2 ч. л.

Как готовить фаршированный картофель под соусом

Сначала картофель среднего размера нужно тщательно вымыть от грязи, используя щеточку или губку. Снимать кожуру с картофелин не нужно.

Положите картофель в кастрюлю, залейте водой и проварите в течение 10 минут после кипения. Тогда блюдо будет готовиться в духовке значительно быстрее.

Тем временем приготовьте домашний фарш: для этого нарежьте мясо на небольшие куски и перемелите в мясорубке. Чтобы придать блюду выразительности, вместе с мясом перемелите почищенную луковицу.

Добавьте в фарш соевый соус, сушеный чеснок и орегано, тщательно перемешайте массу. Картофель нужно охладить, горизонтально разрезать пополам и сделать в нем углубление чайной ложкой.



Как готовить фаршированный картофель (скриншот / Кулінарні витівки)

Выложите в картофель фарш, плотно утрамбуйте его и сделайте небольшое углубление для яиц. Переложите картофелины в форму для выпекания фаршем вверх и полейте начинку 50 г растопленного масла.

Выпекайте картофель в течение 40 минут при температуре 180 градусов. Затем разбейте в каждое углубление в фарше по яйцу и поставьте блюдо в духовку еще на 5 минут.

Для приготовления соуса в небольшую кастрюлю выложите оставшееся масло, растопите его, а затем всыпьте муку. Тщательно перемешайте ингредиенты и влейте сливки, добавив паприку.



Как готовить сырный соус (скриншот / Кулінарні витівки)

Когда смесь станет более густой, натрите в нее сыр и еще раз вымешайте соус до однородной консистенции. Запеченный картофель с яйцом разложите по тарелкам и полейте перед подачей готовым сырным соусом.