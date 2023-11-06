Фаріон видала скандальну заяву про російськомовних воїнів ЗСУ: "Не можна назвати українцями"

Чи можуть військові спілкуватися російською - думка Фаріон

Під час розмови з Соколовою громадська діячка не могла обійти тему російської мови. Фаріон вкотре висловилася про те, що засуджує українців, які говорять мовою країни-агресорки.

При цьому Соколова зазначила, що вона знає військових з полку "Азов" та 3 штурмової бригади, деякі з яких можуть спілкуватися не українською. Журналістка пояснила, що воїни використовують російську мову і під час боів. Реакція Фаріон була емоційною, вона заявила, що категорично цього не приймає.

"Що вам, хлопці, заважає, коли ви такі моцні і ви такі дуже розумні? Що вам заважає виконувати 29 статтю закону Про Збройні Сили України? Ви, хлопці, знаєте, що таке дисципліна в армії? Якщо в армії немає дисципліни, то немає армії. Це збрід тоді!" - видала вона.

Фаріон видала скандальну заяву про військових (скріншот)

"Не можу назвати їх українцями", - Фаріон

На такі заяви Соколова зауважила, що це дуже несправедливо називати "кац*пами" військових, які спілкуються російською. Але Фаріон продовжила говорити про те, що категорично проти мови РФ.

"Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою. То нехай себе назвуть руськими, ну і все. Що їм заважає? Чому вони такі очманілі? Чому зійшлося саме на українській мові? Вони такі великі патріоти, покажіть свій патріотизм. Вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка, який усе своє життя практично прожив за межами України, але створив з цієї української мови пам'ятник нашому життю", - заявила вона.

При цьому Фаріон додала: "Ну що це за дура, воювати в українській армії і говорити російською мовою?!".

Як на заяву Фаріон реагує мережа

Слова Фаріон про військових обурили користувачів. Вони пишуть, що подібні заяви лише несуть шкоду Україні. Також юзери додали:

"от просто шикарно, я вважаю. Уроборос рано чи пізно має вкусити себе за хвіст, і це сталося дуже вчасно. Російськомовні воїни "Азову", котрі проливають кров за Україну, для хворої на голову Фаріон - це теж росіяни. Так починаються громадянські війни"

"називає публічно полк "Азов" "кац*пами" та збродом. Так іди сама в окопи, а вони - вчитися"

"Я чув Фаріон власними вухами. Вона наїхала на "азовця", повернутого з полону, за його російську мову".

Реакція мережі на заяву Фаріон (скріншоти)