Пасажири їхали у тамбурі. Укрзалізниця знову "влипла" у скандал

Укрзалізниця знову опинилася у центрі скандалу. Річ у тому, що пасажири електрички Контоп - Фастів змушені були їхати в тамбурі, маючи на руках квитки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію у Facebook блогера Олександра Рудоманова.

Деталі ситуації з УЗ

Інцидент стався вранці 6 листопада у поїзді №895. Пасажири електрички не дочекалися двох вагонів, хоч квитки на них продані.

"Тепер їдуть у тамбурах, маючи квитки. Був 1,2,5,6,7,8 вагони", - написав Рудоманов.

УЗ знову потрапила у скандал (фото: facebook.com/sasko.laps)

Реакція Укрзалізниці

У коментарях до посту Рудоманова з'явилася відповідь від Укрзалізниці, де компанія перепросила за незручності та пообіцяла компенсувати збитки.

"Дійсно, 2 вагони поїзда 895 сполученням Конотоп - Фастів були відчеплені через виявлену несправність колісної пари. Пасажирам цих вагонів буде компенсовано вартість проїзду в претензійному порядку", - сказано в повідомленні.