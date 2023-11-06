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Пасажири їхали у тамбурі. Укрзалізниця знову "влипла" у скандал

Понеділок 06 листопада 2023 10:26
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Пасажири їхали у тамбурі. Укрзалізниця знову "влипла" у скандал Фото: УЗ потрапила до чергового скандалу (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Укрзалізниця знову опинилася у центрі скандалу. Річ у тому, що пасажири електрички Контоп - Фастів змушені були їхати в тамбурі, маючи на руках квитки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію у Facebook блогера Олександра Рудоманова.

Деталі ситуації з УЗ

Інцидент стався вранці 6 листопада у поїзді №895. Пасажири електрички не дочекалися двох вагонів, хоч квитки на них продані.

"Тепер їдуть у тамбурах, маючи квитки. Був 1,2,5,6,7,8 вагони", - написав Рудоманов.

Пасажири їхали у тамбурі. Укрзалізниця знову &quot;влипла&quot; у скандалУЗ знову потрапила у скандал (фото: facebook.com/sasko.laps)

Реакція Укрзалізниці

У коментарях до посту Рудоманова з'явилася відповідь від Укрзалізниці, де компанія перепросила за незручності та пообіцяла компенсувати збитки.

"Дійсно, 2 вагони поїзда 895 сполученням Конотоп - Фастів були відчеплені через виявлену несправність колісної пари. Пасажирам цих вагонів буде компенсовано вартість проїзду в претензійному порядку", - сказано в повідомленні.

Раніше ми писали, що в електричці Києва з'явилося цікаве нововведення.

Також читайте, що нові польські вагони вже ходять у київському метро.

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Укрзалізниця