Фарион выдала скандальное заявление о русскоязычных воинах ВСУ: "Нельзя назвать украинцами"

Могут ли военные общаться на русском - мнение Фарион

Во время разговора с Соколовой общественная деятельница не могла обойти тему русского языка. Фарион в очередной раз высказалась о том, что осуждает украинцев, говорящих на языке страны-агрессора.

При этом Соколова отметила, что она знает военных из полка "Азов" и 3 штурмовой бригады, некоторые из которых могут общаться не на украинском. Журналистка объяснила, что воины используют русский язык и во время боев. Реакция Фарион была эмоциональной, она заявила, что категорически это не воспринимает.

"Что вам, ребята, мешает, когда вы так сильны и вы так умны? Что вам мешает выполнять 29 статью закона О Вооруженных Силах Украины? Вы, ребята, знаете, что такое дисциплина в армии? Если в армии нет дисциплины, то нет армии. Это сброд тогда!" - выдала она.

Фарион выдала скандальное заявление о военных (скриншот)

"Не могу назвать их украинцами", - Фарион

На такие заявления Соколова отметила, что это очень несправедливо называть "кац*пами" военных, которые общаются на русском. Но Фарион продолжила говорить о том, что категорически против языка РФ.

"Я не могу назвать их украинцами, если они не говорят на украинском языке. Так пусть себя назовут русскими, ну и все. Что им мешает? Почему они такие обалдевшие? Почему сошлось именно на украинском языке? Они такие большие патриоты, покажите свой патриотизм. Выучи язык Тараса Григорьевича Шевченко, который всю свою жизнь практически прожил за пределами Украины, но создал из этого украинского языка памятник нашей жизни", - заявила она.

При этом Фарион добавила: "Ну что это за дура, воевать в украинской армии и говорить по-русски?!".

Как на заявление Фарион реагирует сеть

Слова Фарион о военных возмутили пользователей. Они пишут, что подобные заявления только наносят вред Украине. Также пользователи добавили:

"вот просто шикарно, я считаю. Уроборос рано или поздно должен укусить себя за хвост, и это произошло очень вовремя. Проливающие кровь за Украину русскоязычные воины "Азова" для больной головой Фарион - это тоже русские. Так начинаются гражданские войны"

"называет публично полк "Азов" "кац*пами" и сбродом. Так иди сама в окопы, а они - учиться"

"я слышал Фарион собственными ушами. Она наехала на "азовца", возвращенного из плена, за его русский язык".

Реакция сети на заявление Фарион (скриншоты)