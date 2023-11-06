Фарион выдала скандальное заявление о русскоязычных воинах ВСУ: "Нельзя назвать украинцами"

Ирина Фарион сделала новое скандальное заявление. Она высказалась о воинах Вооруженных Сил Украины, которые говорят на русском языке.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), громкое заявление о языковом вопросе Фарион выдала в эфире шоу "Рандеву" с Яниной Соколовой.
Во время разговора с Соколовой общественная деятельница не могла обойти тему русского языка. Фарион в очередной раз высказалась о том, что осуждает украинцев, говорящих на языке страны-агрессора.
При этом Соколова отметила, что она знает военных из полка "Азов" и 3 штурмовой бригады, некоторые из которых могут общаться не на украинском. Журналистка объяснила, что воины используют русский язык и во время боев. Реакция Фарион была эмоциональной, она заявила, что категорически это не воспринимает.
"Что вам, ребята, мешает, когда вы так сильны и вы так умны? Что вам мешает выполнять 29 статью закона О Вооруженных Силах Украины? Вы, ребята, знаете, что такое дисциплина в армии? Если в армии нет дисциплины, то нет армии. Это сброд тогда!" - выдала она.
На такие заявления Соколова отметила, что это очень несправедливо называть "кац*пами" военных, которые общаются на русском. Но Фарион продолжила говорить о том, что категорически против языка РФ.
"Я не могу назвать их украинцами, если они не говорят на украинском языке. Так пусть себя назовут русскими, ну и все. Что им мешает? Почему они такие обалдевшие? Почему сошлось именно на украинском языке? Они такие большие патриоты, покажите свой патриотизм. Выучи язык Тараса Григорьевича Шевченко, который всю свою жизнь практически прожил за пределами Украины, но создал из этого украинского языка памятник нашей жизни", - заявила она.
При этом Фарион добавила: "Ну что это за дура, воевать в украинской армии и говорить по-русски?!".
Слова Фарион о военных возмутили пользователей. Они пишут, что подобные заявления только наносят вред Украине. Также пользователи добавили:
Реакция сети на заявление Фарион (скриншоты)
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