Фаріон розкрила дані проукраїнського студента з окупованого Криму: до хлопця прийшли із ФСБ

На своїй сторінці мовознавець та педагог Фаріон розмістила скріншот листа від студента Максима Глєбова з окупованого Криму. Хлопець розповів, що чекає на збройні сили України в рідній Керчі та Севастополі, де навчається на факультеті української філології.

Він наголошує, що нібито не хоче чути від українських військових російську мову, інакше їх може сплутати з окупантами. Він подякував Ірині за її боротьбу і назвав її променем серед темряви.

Скриншот

Варто зазначити, що при публікації Фаріон не стала приховувати особисті дані студента та вказала його ім'я та прізвище. Мабуть, вона знала, що наражає його на небезпеку.

Скріншот листа Максима відразу ж підхопили в російських пабликах і зробили його моментально відомим.

"А ось і сам Максим Глібов студент-філолог, який підтримує український нацизм і чекає на прихід солдатів ЗСУ. Цього студента здала українська нацистка Ірина Фаріон, виклавши на своєму телеграм каналі його лист до неї. Тепер ЦПЕ МВС займається Максимом Глібовим, його оточенням і викладачами. Ще раз, "дякую пані Фаріон", ви нам дуже допомогли!", - написали пропагандисти.

До студента одразу ж навідалися представники ФСБ. Хлопця змусили відмовитися від своїх слів та просити вибачення на камеру.

"Зі мною провели інтелігентну бесіду (у центрі окупантів по боротьбі з екстремізмом), і я повністю відмовляюся від своїх поглядів, тому що розумію, що не мав рації", - сказав молодий чоловік.