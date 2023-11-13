RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Фарион раскрыла данные проукраинского студента из оккупированного Крыма: к парню пришли из ФСБ

Фарион сдала данные патриота из Крыма (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Ирина Фарион, скандальный преподаватель и экс-депутат опубликовала личные данные студента, который проживает на оккупированной территории Крыма и поддерживает украинский язык. К молодому человеку наведались представители Федеральной Службы безопасности РФ.

Детали этой истории сообщает РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использованы: Telegram-канал Ирины Фарион, ТСН.

На своей странице языковед и педагог Фарион разместила скриншот письма от студента Максима Глебова из оккупированного Крыма. Парень рассказал, что ждет вооруженные силы Украины в родной Керчи и Севастополе, где учится на факультете украинской филологии.

Он отмечает, что якобы не хочет слышать от украинских военных русский язык, иначе их может спутать с оккупантами. Он поблагодарил Ирину за ее борьбу и назвал ее лучом среди темноты.

Скриншот

Стоит отметить, что при публикации Фарион не стала скрывать личные данные студента и указала его имя и фамилию. Вероятно, она знала, что подвергает его опасности.

Скриншот письма Максима сразу же подхватили в российских пабликах и его сделали моментально известным.

"А вот и сам Максим Глебов студент-филолог, поддерживающий украинский нацизм и ждущий прихода солдат ВСУ. Этого студента сдала украинская нацистка Ирина Фарион, выложив на своём телеграмм канале его письмо к ней. Теперь ЦПЭ МВД занимается Максимом Глебовым, его окружением и преподавателями. Ещё раз, "дякую пани Фарион", вы нам очень помогли!", - написали пропагандисты.

К студенту сразу же наведались представители ФСБ. Парня заставили отказаться от своих слов и извиниться на камеру.

"Со мной провели интеллигентную беседу (в центре оккупантов по борьбе с экстремизмом), и я полностью отказываюсь от своих взглядов, потому что понимаю, что был не прав", - сказал молодой человек.

Ранее мы рассказывали, что Ирина Фарион назвала защитницу Азовстали Пташку подругой Медведчука.

А еще писали, что Фарион выдала скандальное заявление о русскоязычных воинах ВСУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирина Фарион