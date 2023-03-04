Різнокольорове небо: фотографи зафіксували унікальне північне сяйво

Чому виникає північне сяйво

Полярне сяйво виникає, коли енергетичні частинки від Сонця проникають в атмосферу Землі та взаємодіють з магнітним полем планети.

Найбільш видовищне явище відбуваються під час геомагнітних бур, коли величезні спалахи намагніченої плазми вражають іоносферу або верхні шари атмосфери.

Над Нідерландами північне сяйво такої інтенсивності з'являється вкрай рідко.

Північне сяйво над Нідерландами (фото: NOS)

Як реагували очевидці на північне сяйво

Кольорове видовище стало темою для обговорення в усіх, хто його бачив. Зокрема в пасажирів літаків і навіть їхніх пілотів.

За свою дванадцятирічну кар'єру пілот Роб Гьюсман вдруге побачив північне сяйво. Вперше він його спостерігав на півночі Швеції. Але цього разу, за його словами, було краще видно.

"Це було чудове світлове шоу", - заявив пілот. Він і його колеги не підозрювали заздалегідь, що в небі буде щось особливе. Це був звичайний рейс зі Схіпгола до польського міста Гданськ.

"Дуже скоро після зльоту ми побачили біло-зелене світіння на північній стороні. Ми були вражені. Світло в кабіні було приглушено, щоб краще було видно явище. Потім північне сяйво "повільно оживало", - ділиться враженнями пілот.

"Рідко буває, щоб північне сяйво було таким візуальним видовищем", - каже астрофізик Берт ван ден Оорд. Також зізнається, що спеціально не спав, щоб вловити це унікальне явище.

Північне сяйво над Нідерландами (фото: NOS)

Професійний фотограф Марджолейн ван Русмален дуже задоволена своїми знімками північного сяйва. Щоб його вловити, вона провела на пляжі близько двох годин.

"Все, що я бачила своїми очима, - це світло-зелене світіння, але через камеру воно було яскраво-червоним, зеленим і фіолетовим. Північне сяйво я спостерігала десятий раз, але ніколи не бачила його таким яскравим", - додає фотограф.

Північне сяйво над Нідерландами (фото: NOS)