Разноцветное небо: фотографы запечатлели уникальное северное сияние

Почему возникает северное сияние

Полярное сияние возникает, когда энергетические частицы Солнца проникают в атмосферу Земли и взаимодействуют с магнитным полем планеты.

Наиболее зрелищное явление происходит во время геомагнитных бурь, когда огромные вспышки намагниченной плазмы поражают ионосферу или верхние слои атмосферы.

Над Нидерландами северное сияние такой интенсивности появляется крайне редко.

Северное сияние над Нидерландами (фото: NOS)

Как реагировали очевидцы на северное сияние

Цветное зрелище стало темой для обсуждения у всех, кто его видел. В частности, у пассажиров самолетов и даже их пилотов.

За свою двенадцатилетнюю карьеру пилот Роб Хьюсман второй раз увидел северное сияние. Впервые он наблюдал его на севере Швеции. Но в этот раз, по его словам, было лучше видно.

"Это было замечательное световое шоу", - заявил пилот. Он и его коллеги не подозревали заранее, что в небе будет что-то особенное. Это был обычный рейс из Схипгола в польский город Гданьск.

"Очень скоро после взлета мы увидели бело-зеленое свечение на северной стороне. Мы были поражены. Свет в кабине был приглушен, чтобы лучше было видно явление. Затем северное сияние "медленно оживало", - делится впечатлениями пилот.

"Редко бывает, чтобы северное сияние было таким визуальным зрелищем", - говорит астрофизик Берт ван ден Оорд. Также признается, что специально не ложился спать, чтобы уловить это уникальное явление.

Северное сияние над Нидерландами (фото: NOS)

Профессиональный фотограф Марджолейн ван Русмален очень довольна своими снимками северного сияния. Чтобы его уловить, она провела на пляже около двух часов.

"Все, что я видела своими глазами, - это светло-зеленое свечение, но через камеру оно было алым, зеленым и фиолетовым. Северное сияние я наблюдала в десятый раз, но никогда не видела его таким ярким", - добавляет фотограф.

Северное сияние над Нидерландами (фото: NOS)