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Заради приголомшливого полярного сяйва пілот розвернув літак на 360 градусів: ось як воно виглядає

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Вівторок 28 лютого 2023 21:47
Заради приголомшливого полярного сяйва пілот розвернув літак на 360 градусів: ось як воно виглядає Колаж РБК-Україна: пілот літака розвернув борт, щоб показати пасажирам північне сяйво
Автор: Володимир Костирін

Пілот літака EasyJet, виконуючи рейс з Рейк'явіка до Манчестера, відхилився від маршруту і розвернув лайнер EZY1806, щоб пасажири насолодилися приголомшливим видовищем - полярним сяйвом.

Про це повідомляє SkyNews.

Для цього рейс з Ісландії до Великої Британії здійснив 360-градусний розворот над Північним морем, забезпечивши для пасажирів з обох боків борту найкращий огляд красивої аврори.

А щоб стало ще видніше, пілот приглушив освітлення.

Пасажири також зняли це чудове північне сяйво на камери, після чого поділилися знімками в соцмережі.

Заради приголомшливого полярного сяйва пілот розвернув літак на 360 градусів: ось як воно виглядаєЗаради приголомшливого полярного сяйва пілот розвернув літак на 360 градусів: ось як воно виглядає

Ось таке полярне сяйво спостерігали пасажири завдяки маневру пілота (фото: twitter.com/APTGroves)

Потрібно сказати, що компанія-перевізник гідно оцінила ініціативу пілота.

"Ми раді, що капітан нашого рейсу з Рейк'явіка до Манчестера вчора ввечері зміг виконати контрольований маневр, щоб дозволити пасажирам побачити з повітря дивовижну картину однієї з найбільших пам'яток природи - полярного сяйва", - сказав представник EasyJet.

Яку петлю здійснив у повітрі над Північним морем пілот літака, показали на ресурсі Flightradar24 у Twitter.

Додамо, що після рейсу з його додатковим маневром пасажири почали писати в соцмережах слова подяки капітанові рейсу, поділяючись враженнями від побаченого північного сяйва.

Заради приголомшливого полярного сяйва пілот розвернув літак на 360 градусів: ось як воно виглядає

Аврора над Північним морем (фото: twitter.com/APTGroves)

Слід зазначити, що аналогічний маневр раніше зробив і пілот рейсу Finnair.

Пропонуємо вам також подивитися, як виглядало полярне сяйво в Україні, яке зафіксував метеоаматор і фотограф з Волинської області.

Раніше повідомлялося, що минулого тижня українці спостерігали рідкісне астрономічне явище - "парад планет" через потрійне зближення Венери, молодого Місяця та Юпітера.

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північне сяйво пилоты Літак