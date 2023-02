Заради приголомшливого полярного сяйва пілот розвернув літак на 360 градусів: ось як воно виглядає

Для цього рейс з Ісландії до Великої Британії здійснив 360-градусний розворот над Північним морем, забезпечивши для пасажирів з обох боків борту найкращий огляд красивої аврори.

А щоб стало ще видніше, пілот приглушив освітлення.

Пасажири також зняли це чудове північне сяйво на камери, після чого поділилися знімками в соцмережі.

Ось таке полярне сяйво спостерігали пасажири завдяки маневру пілота (фото: twitter.com/APTGroves)

Потрібно сказати, що компанія-перевізник гідно оцінила ініціативу пілота.

"Ми раді, що капітан нашого рейсу з Рейк'явіка до Манчестера вчора ввечері зміг виконати контрольований маневр, щоб дозволити пасажирам побачити з повітря дивовижну картину однієї з найбільших пам'яток природи - полярного сяйва", - сказав представник EasyJet.

Яку петлю здійснив у повітрі над Північним морем пілот літака, показали на ресурсі Flightradar24 у Twitter.

An @easyJet flight just made a 360 turn over the North Sea. Northern Lights є дуже сильний tonight as well, so the reason був probably to allow passengers on both sides of aircraft to see the fantastic #AuroraBorealis

https://t.co/IVJ81cqRKM pic.twitter.com/5cY8Hr2tPZ